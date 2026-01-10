Block Devils pronti per il big match con la Valsa Group Modena

Doppia seduta oggi per i Block Devils che, dopo la trasferta vincente a Gran Canaria per la seconda giornata della fase a gironi di Champions, sono tornati a lavorare a pieno ritmo in vista della 15° giornata di regular season. Seduta in sala pesi nella mattinata di oggi per i Campioni del Mondo per Club e focus tecnico-tattico nell’allenamento pomeridiano sul taraflex del palazzetto di Perugia che domani ospiterà il big match con la Valsa Group Modena.

Il gruppo bianconero arriva a questo appuntamento di campionato dopo aver cominciato nel migliore dei modi il girone di ritorno e messo in cassaforte l’accesso alla Final Four di Coppa Italia in programma il 7 e l’8 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. È un gennaio intenso, in cui i ragazzi del Presidente Sirci sono chiamati a scendere in campo ogni tre giorni, con la fase a gironi di Champions League entrata ormai nel vivo. La squadra sta rispondendo in maniera ottimale, dimostrando, partita dopo partita, determinazione e tenuta fisica, anche grazie all’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e dal preparatore atletico Sebastian Carotti che ottimizza in sala pesi il poco tempo a disposizione tra un match e l’altro.

Domani alle 18 si accendono i riflettori su uno scontro da sempre particolarmente sentito: quello con la squadra emiliana, guidata da coach Alberto Giuliani, sarà il 55° incrocio tra le due formazioni che hanno da sempre abituato il pubblico a partite ad alta intensità.

Negli ultimi match, gli emiliani hanno collezionato una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, con le quali si sono saldamenti ancorati al quarto posto in classifica a 31 punti, con 10 match vinti su 14 giocati.

Dopo la sconfitta, nella nona di andata, per mano di Trento, che in casa si era imposta 3-0, ha fatto suoi due importanti scontri diretti: ha battuto la Lube 3-1 per poi imporsi, sempre in 4 set, sull’ostico campo della Rana Verona. Con queste due vittorie pesantissime ha chiuso nel migliore dei modi il girone di andata, per poi restare in scia nei primi tre match del girone di ritorno, conquistando tutte vittorie da tre punti: 3-1 su Cisterna, 3-0 su Cuneo e domenica scorsa espugnando 3-1 la Kioene Arena di Padova.

Domani mattina seduta video per i Block Devils e rifinitura sul taraflex prima di un altro match che promette spettacolo!

I PRECEDENTI

Sono ben 55 i precedenti tra le due formazioni in partite ufficiali, di cui 35 vinti da Perugia e 20 da Modena. L’ultimo scontro diretto risale alla gara di andata di questa stagione: quarta giornata di regular season, che si era giocata al PalaPanini. Il match era stato vinto dai Block Devils 3-1.

EX DELLA PARTITA

Sono tre gli ex tra le due formazioni, nella stagione corrente: tra le file dei Block Devils lo schiacciatore Yuki Ishikawa, ha giocato a Modena la sua prima stagione assoluta nel campionato italiano, nel 2014-2015. In panchina c’era Angelo Lorenzetti, ed è proprio il tecnico bianconero il più grande ex della partita con Modena, dove è stato allenatore per tre stagioni consecutive, dal 2001 al 2004, per poi tornare per quattro stagioni di fila, dal 2012 al 2016.

Nelle file gialloblù il centrale Simone Anzani ha giocato a Perugia nell’indimenticabile stagione 2017-18, la stagione del triplete!

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Armando Simbari di Milano e da Maurizio Canessa di Bari.

DIRETTA DEL MATCH SU RAI SPORT VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena sarà trasmesso in diretta su Rai Sport con la cronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e in diretta streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv) con la cronaca di Diego Anselmi e il commento tecnico di Giacomo Sintini.

Serie B, Tommaso Gallinella convocato in nazionale

Continuano le soddisfazioni nel settore giovanile del club del Presidente Gino Sirci.

È arrivata la convocazione, da parte della Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività giovanili maschili e dell’allenatore, Vincenzo Fanizza, per Tommaso Gallinella. Lo schiacciatore, attualmente in forza tra le file della Sir ITS Umbria Academy allenata da Andrea Piacentini e dal secondo allenatore Marco Ferraro, si è recentemente messo in mostra anche nel torneo internazionale SIR ITS Cup under 17, in cui ha conquistato il premio individuale come miglior schiacciatore.

Il giovane talento del vivaio bianconero è stato convocato per uno stage nazionale di allenamenti, in programma da domenica 25 a giovedì 29 gennaio a Messina.