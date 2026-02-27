Block Devils, vigilia di Supercoppa a Trieste

Vigilia di Supercoppa a Trieste! Domani si accenderanno i riflettori sulla 30° edizione della Del Monte Supercoppa e la Sir Susa Scai Perugia è ancora una volta tra le “fantastiche quattro” che si contenderanno il titolo.

I Block Devils si apprestano a disputare questa Final Four da campioni in carica, dopo la vittoria della scorsa stagione, conquistata in finale con Trento il 22 settembre 2024. E proprio l’Itas Trentino sarà la prossima avversaria dei bianconeri, questa volta in semifinale: si gioca domani alle 15.30. La giornata di oggi è stata interamente dedicata agli allenamenti, a cominciare dal mattino.

Il preparatore atletico Sebastian Carotti ha coordinato la sessione in sala pesi mentre nel primo pomeriggio coach Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi hanno guidato l’allenamento direttamente sul taraflex del PalaTrieste.

La mattinata di oggi è stata contrassegnata anche dall’appuntamento istituzionale di presentazione dell’evento. La conferenza stampa si è tenuta all’interno del Salone di Rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla presenza di autorità, organizzatori e alcuni rappresentanti delle squadre protagoniste di questa 30° edizione, che domani e domenica scenderanno in campo per conquistare il trofeo!

Perugia è stata rappresentata da coach Angelo Lorenzetti e dal centrale Agustin Loser. Il tecnico bianconero ha evidenziato il valore tecnico indubbiamente diverso dell’edizione di quest’anno, che arriva per la prima volta dopo la Coppa Italia e alla vigilia dei Playoff, invece di essere una competizione di inizio stagione: «Quest’anno è una Supercoppa speciale: innanzitutto perché si tratta di una sorta di “copia-incolla” della Coppa Italia. Solitamente si gioca a inizio stagione, quando ancora i frutti del lavoro non si vedono. Dal punto di vista tecnico ha sicuramente più valore. Valore aggiunto il disputarla in una città splendida come Trieste. Saranno due giorni, spero, importanti: siamo felici di essere qui. Spero che i ragazzi trovino il modo di divertirsi».

E in rappresentanza del gruppo squadra, il centrale Agustin Loser, che non sarà a referto perché reduce dall’intervento chirurgico al menisco, ha riferito che i Block Devils sono carichi e pronti per affrontare questa nuova sfida: «Per me è un momento difficile, è arrivato un infortunio in un periodo pallavolistico molto bello. Credo nei ragazzi, sono carichi e motivati per la Semifinale contro Itas Trentino. L’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo: sappiamo che Trento sa approcciare bene queste partite, non sarà facile. Anche se starò fuori, proverò ad essere quanto più vicino a loro».

I PRECEDENTI

Sono ben 59 i precedenti tra le due formazioni in partite ufficiali, in cinque diverse competizioni: Campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club, di cui 33 vinti da Perugia e 26 da Trento. L’ultimo scontro diretto risale al match di ritorno di questa regular season, che si era giocato al PalaBarton Energy ed era stato vinto dai Block Devils 3-1.

Dei 59 precedenti tra Perugia e Trento sono 7 quelli in Supercoppa, di cui 6 incroci in semifinale e uno in finale, la finale della scorsa stagione, andata in scena al PalaWanny di Firenze il 22 settembre 2024. Il match era stato vinto al tiebreak dalla Sir Susa Scai Perugia che aveva conquistato la sesta Supercoppa della sua storia.

EX DELLA PARTITA

Sono cinque gli ex di questa partita: quattro nelle file di Perugia e uno nelle file di Trento.

Nel roster della Sir Susa Scai Perugia ci sono le due colonne, a cominciare dal libero Massimo Colaci, che ha militato a Trento per sette stagioni consecutive, dal 2010 al 2017, anno in cui è poi arrivato alla corte del Presidente Gino Sirci. C’è poi il capitano, Simone Giannelli che, prima di arrivare a Perugia, ha vissuto a Trento praticamente tutta la sua carriera professionistica, cominciando dalle giovanili (dal 2009 al 2013) per poi approdare in prima squadra e diventarne uno dei giocatori-simbolo, rimanendo fino alla stagione 2020-21. Altro ex è il centrale Sebastian Solè, che ha vestito la maglia della Diatec Trentino per quattro stagioni consecutive, dal 2013 al 2017 e infine lo schiacciatore Donovan Dzavoronok, che ha militato a Trento nella stagione 2022/23.

Tra le file dell’Itas troviamo il centrale Flavio, che ha vestito la maglia di Perugia per due stagioni consecutive, dal 2022 al 2024.

In panchina il grande ex è Angelo Lorenzetti, che ha guidato la squadra dolomitica per sette stagioni consecutive, dal 2016 al 2023, prima di approdare a Perugia.

DIRETTA DEL MATCH SU RAI PLAY E VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino sarà trasmesso in diretta su Rai Play con la cronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e in diretta streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv) con la cronaca di Piero Giannico e il commento tecnico di Andrea Brogioni.