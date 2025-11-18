Centrodestra in Regione, in un anno di Giunta Proietti “solo tanti no, bugie e promesse non mantenute”

“Tanti no, bugie e promesse non mantenute” soprattutto su tasse, sanità e liste d’attesa, ma anche infrastrutture. Così i gruppi consiliari di opposizione all’Assemblea Legislativa della Regione Umbria di centrodestra hanno tracciato un bilancio del primo anno di governo regionale del centrosinistra e della presidente Stefania Proietti. Una politica “delle bugie” che “non li sta premiando” e per questo la minoranza in consiglio regionale ha chiesto “trasparenza e chiarezza” e soprattutto “il ritiro della manovra fiscale” nel corso della conferenza stampa che si è tenuta stamattina a Palazzo Cesaroni. “Sono preoccupata per l’economia regionale che prima era in ripresa perché l’avevamo rilanciata noi nel post Covid, ma ora non si sta facendo nulla” ha affermato Donatella Tesei per poi aggiungere: “E’ ormai accertato che grazie a delle risorse accantonate la Giunta Proietti ha un tesoretto di circa 60 milioni di euro che poteva usare per non aumentare le tasse. La manovra quindi ribadiamo non serve alla sanità ma ad altro che non ci è dato ancora sapere”. Passando poi la parola ai vari capigruppo, la prima questione messa sotto la lente è stata proprio quella della sanità e in particolare delle liste d’attesa, “cavallo di battaglia della Proietti e prima promessa non mantenuta”, come ha sottolineato Eleonora Pace (Fdi). “Un anno fa ha annunciato che le avrebbe azzerate in tre mesi – ha dichiarato Pace – invece la realtà è un’altra e ci dice che c’è stato un aumento del 55%. Aveva poi annunciato che sarebbero state aggredite solo con gli strumenti della sanità pubblica, invece, ora stanno provvedendo alla stipula di accordi con il privato”. Pace ha parlato anche delle assunzioni in sanità: “Delle 700 promesse siamo invece a quota 199 e su questo presenteremo una ulteriore interrogazione per capire lo stato dell’arte”. Sulla manovra fiscale “lacrime e sangue”, l’atto “che ha caratterizzato questa Giunta” è intervenuta Laura Pernazza: “Si basa su numeri gettati a caso in merito al buco di bilancio in sanità per giustificare un prelievo nelle tasche dei cittadini per 184 milioni di euro. Il copione è stato quello di creare allarmismo per giustificare l’aumento delle tasse. E’ una manovra che avrà effetti recessivi per famiglie e imprese, mentre in contrapposizione abbiamo un governo nazionale che riduce le tasse e incentiva la crescita e l’occupazione con la Zes Umbria”. Secondo Enrico Melasecche, quella della Giunta Proietti è “la politica del no. Stiamo assistendo all’abbandono del progetto del Nodo di Perugia, al blocco del Piano dei rifiuti, ad una alta velocità sempre più lontana, alla concessione dell’elisoccorso alla Toscana e al no a Terni per un nuovo ospedale, clinica e stadio”. L’ex governatrice Tesei ha ricordato di aver fatto richiesta per l’accesso agli atti sulla missione ad Osaka, “con una delegazione enorme e costosa, per oltre 800 mila euro, e zero risultati”.