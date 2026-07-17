CSI Perugia: ottimo bilancio alle Finali Nazionali Open
Si chiude con un bilancio decisamente positivo la trasferta delle quattro formazioni del Comitato Provinciale CSI di Perugia alle Finali Nazionali Open 2026. Divise tra Asti (Piemonte) e Cava de’ Tirreni (Campania), le squadre perugine si sono fatte valere nei tornei di calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, portando a casa piazzamenti di tutto rispetto e confermando l’ottimo livello del movimento sportivo locale sul palcoscenico nazionale del Centro Sportivo Italiano.
Ad Asti: protagonista il basket e il futsal femminile
Ad Asti, teatro delle finali nazionali per il basket e il calcio a 5 che hanno raccolto ben 36 squadre da tutta Italia, le compagini perugine si sono battute con grande determinazione.
- Calcio a 5 Femminile (Todi Futsal): Le ragazze del Todi Futsal, campionesse provinciali in carica, hanno sfiorato il podio chiudendo al quarto posto assoluto. Dopo un ottimo percorso nella fase a gironi disputata sul parquet del PalaBoeri di Settime, la formazione tuderte si è arresa solo nella finale per il 3° e 4° posto contro le bergamasche del Paladina Calcio, che si sono imposte per 4-2 al termine di un match molto combattuto.
- Pallacanestro Maschile (Orto Boys): Gli Orto Boys chiudono la loro avventura nazionale in settima posizione. Inseriti in un girone di ferro, i ragazzi di Perugia avevano bagnato l’esordio con una bella vittoria contro il Monferrato Basket 2.0 (70-55). A sbarrare la strada verso le semifinali sono state però due sconfitte sul filo di lana contro il Reghion Basket Popolare (75-72) e il Verona (68-62).
I cestisti e le calciatrici della delegazione perugina ad Asti hanno inoltre vissuto appieno lo spirito associativo del CSI, partecipando con entusiasmo ai momenti di socializzazione e alla tradizionale serata enogastronomica in Piazzale De André.
A Cava de’ Tirreni: la pallavolo perugina brilla con due quinti posti
In contemporanea, in Campania, a Cava de’ Tirreni (Salerno) si sono giocate le finali nazionali di pallavolo con 33 squadre al via. Qui il volley perugino ha mostrato tutta la sua qualità.
- Pallavolo Femminile (Superchicche): Splendido quin
to posto per le neo-campionesse provinciali delle Superchicche. Sfumato per un soffio l’accesso alle semifinali, le ragazze di Perugia hanno dominato il tabellone di classificazione, blindando la quinta piazza grazie al successo per 2-0 (25-20, 25-22) nella finale contro il Volley Sammartinese ASD.
- Pallavolo Misto (PMU Marsciano “Pienih Rasih”): Anche la formazione marscianese ha conquistato un eccellente quinto posto assoluto. Dopo lo stop ai quarti di finale contro i forti marchigiani di Macerata (2-0), la PMU ha reagito da grande squadra nel tabellone di consolazione, andando a vincere la finale per il 5° e 6° posto contro l’Olimpia Volley Melfi con un rotondo 2-0.
Il riepilogo dei piazzamenti del CSI Perugia:
- Todi Futsal Femminile (Calcio a 5 Open F): 4° posto assoluto
- Superchicche (Pallavolo Open F): 5° posto assoluto
- PMU Marsciano Pienih Rasih (Pallavolo Open Misto): 5° posto assoluto
- Orto Boys (Pallacanestro Open M): 7° posto assoluto
Il commento del Comitato
“La presidenza e il consiglio del Comitato Provinciale esprimono grande soddisfazione per le prestazioni e lo spirito delle nostre squadre”, la nota ufficiale del CSI Perugia. “Un ringraziamento sincero va ad atleti, tecnici e dirigenti per l’impegno dimostrato. Hanno rappresentato al meglio lo sport perugino, non solo per il valore tecnico espresso sul campo, ma anche per il rispetto dei valori di correttezza, fair play e convivialità che da sempre sono il cuore dell’attività del Centro Sportivo Italiano”.