Donna rapinata a Piazza Partigiani a Perugia: arrestati due tunisini più volte indagati

Sono ritenuti i responsabili della violenta rapina avvenuta lo scorso 28 gennaio ai danni di una donna colpita violentemente mentre si trovava al parcheggio di piazza Partigiani, a Perugia, due tunisini di 32 e 41 anni, entrambi senza fissa dimora e più volte indagati in passato, nei confronti dei quali la polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo umbro. Rapina, indebito utilizzo di sistemi di pagamento e lesioni personali i reati a loro contestati al termine di un’articolata attività investigativa svolta dalla squadra Mobile della Questura di Perugia, coordinata dalla Procura della Repubblica guidata da Raffaele Cantone. Secondo l’accusa i due uomini avrebbero agito in concorso: mentre uno faceva da palo, l’altro avrebbe colpito con violenza alle spalle la donna, facendola cadere a terra e strappandole la borsa. Successivamente avrebbe utilizzato il bancomat della vittima per compiere acquisti in alcuni esercizi commerciali per circa 70 euro. La donna, medicata al Pronto soccorso, ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, gli agenti della squadra Mobile sono riusciti a identificare i presunti autori, riconosciuti anche dalla vittima in sede di individuazione fotografica. Alla luce della gravità dei fatti e delle esigenze cautelari, il Gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per entrambi. Uno dei due era già detenuto nella casa circondariale di Capanne , dove gli è stato notificato il provvedimento.