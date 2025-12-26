E’ Natale: carabinieri di Perugia portano un sorriso a un collega 93enne

A volte il Natale anziché essere un giorno di festa rischia di diventare solitudine. E’ in questi momenti che un gesto semplice può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Così come è avvenuto il giorno di Natale a Perugia dove i militari della Compagnia del capoluogo umbro hanno fatto visita al vice brigadiere in congedo Ottavio Caringi, 93 anni, in servizio fino al 1991. A portare gli auguri il Comandante della Compagnia di Perugia, maggiore Roberta Cozzolino insieme al Comandante della Stazione luogotenente Claudio Zeni e il carabiniere scelto Giusy Brisi. L’anziano militare ha accolto i colleghi con evidente commozione circondato dall’affetto dei familiari. Durante la visita ha ripercorso con fierezza i momenti più belli della sua lunga e brillante carriera. Dopo l’arruolamento, Caringi ha prestato servizio nella storica caserma dell’Arma “Cernaia” di Torino. Successivamente ha operato in Calabria e Sardegna, per poi essere trasferito in Toscana ricoprendo incarichi operativi importanti. La carriera del 93enne militare si è conclusa a Perugia, presso il Comando Legione Carabinieri “Umbria” dove ha prestato servizio fino al collocamento in congedo. Un legame, quello con l’Arma e Perugia, che non si è mai interrotto, come lui stesso ha voluto sottolineare nel corso dell’incontro. “Sono ancora un carabiniere nel cuore e nell’anima” ha confessato più volte Caringi, ricordando come “chi nasce Carabiniere resti Carabiniere per sempre”.