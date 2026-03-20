E’ umbro il paziente uno della stimolazione cerebrale profonda: un elettrodo nel cervello

E’ umbro, anche se originario della Campania, il paziente n.1 di una sperimentazione dell’Università americana di Pittsbourg, coordinata dalla dottoressa Elvira Pirondini, che ha previsto la stimolazione cerebrale profonda con l’introduzione temporanea di un elettrodo in una specifica zona del cervello. Si chiama Raffele Guadagno, ex cancelliere della Procura della Repubblica di Perugia, che da tantissimi anni vive a Todi. Un’esperienza raccontata nel convegno “Neuroriabilitazione post-ictus e neurotecnologie dalla ricerca alla clinica. L’esperienza di Pittsburgh” che si è svolto a Perugia. Un appuntamento promosso da Aita Umbria, durante la Settimana del cervello. Per parlare di afasia, un disturbo del linguaggio causato da lesioni cerebrali, molto diffuso, ma poco conosciuto dalla comunità ma anche sottolineare l’importanza della neuroriabilitazione, della ricerca e delle neurotecnologie e del fattore umano nella cura del paziente. Guadagno, presidente dell’associazione Alice Biella, ha ricordato di essere stato colpito da due ictus, il primo nel 2016, dopo il quale è stato anche in coma, il secondo nel 2022, che ha deciso di sottoporsi alla sperimentazione di neurostimolazione profonda dell’Università di Pittsburgh dalla quale ha riscontrato importanti benefici. “Tre anni fa lessi su una rivista scientifica il nome di Elvira Pirondini – ha detto – le scrissi una mail alla quale rispose subito. Loro stavano iniziando questa sperimentazione sulle scimmie, quando è stato il momento mi chiesero se volevo farla, sapendo che sarei stato il primo essere umano al mondo. Dissi ‘sono qui’. L’ho fatto per me ma soprattutto perché l’ictus continua a venire e qualcuno ci doveva provare. La sperimentazione è durata 40 giorni mi hanno espiantato tutto ma vorranno rifare l’impianto definitivamente perché i risultati sono positivi sia per la parola che per l’uso della mano”. Il dottor Macellari, in collegamento da Pittsburgh ha confermato come la stimolazione cerebrale profonda abbia dato risposte più grandi sia a livello motorio che a livello di linguaggio.