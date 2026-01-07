mercoledì, Gennaio 7, 2026
Elisa Maria Spagnolo nuova direttrice regionale Inps per l’Umbria

Dal primo gennaio, Elisa Maria Spagnolo è la nuova direttrice regionale Inps per l’Umbria. Succede ad Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, trasferito in Direzione regionale Lombardia. Elisa Maria Spagnolo, laureata in Economia e con specializzazioni post-universitarie in Organizzazione e Management delle Amministrazioni pubblica, inizia la sua carriera dirigenziale nel 2010, ricoprendo gli incarichi di direttore provinciale Inps a Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Inoltre, ha svolto ruoli di dirigente di area regionale presso la Direzione Calabria. L’arrivo della dottoressa Spagnolo avviene in un momento storico di forte impegno sociale e di importanti e innovazioni tecnologiche per l’Istituto. “L’obiettivo – sottolinea l’Inps – è di assicurare un servizio sempre più efficace e proattivo all’utenza e di fornire risposte di servizio a cittadini e imprese con la massima tempestività, ponendo al contempo la massima attenzione ai bisogni del territorio”.  Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, la direttrice Spagnoli intensificherà i rapporti con le istituzioni e gli stakeholder della regione, “puntando ad una sinergica collaborazione, fondata sulla partecipazione, ascolto e dialogo quali presupposti necessari per affrontare e risolvere le criticità, fornendo così un contributo fattivo e propositivo alla rete dei soggetti che operano per lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

