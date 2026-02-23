Fine settimana colorato di tricolore per l’Atletica Arcs Cus Perugia: alla Festa del Cross, Campionato Italiano di Corsa Campestre, che si è tenuto sabato e domenica in Sicilia a Marinella di Selinunte, la società perugina ha fatto davvero festa conquistando due titoli italiani. Melissa Fracassini domenica mattina si è laureata campionessa italiana assoluta di cross corto; sul percorso di gara di tremila metri ai piedi dell’Acropoli, era tra il manipolo di favorite per la vittoria finale, e dopouna gestione di gara davvero perfetta a duecento metri dal traguardo ha sferrato l’allungo decisivo andando a vincere in 10.08 su Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte) seconda in 10:10 e Arianna Algeri (Nissolino Sport) terza in 10:13 Per la mezzofondista umbra, che nello scorso dicembre era stata convocata in Nazionale assoluta come riserva della staffetta mista, si è trattato della seconda maglia tricolore in meno di ventiquattr’ore, infatti sabato insieme alle compagne di club Bianca Baiocco, Caterina Caligiana e Laura Ribigini come ultima staffettista dell’Atletica Arcs Cus Perugia ha tagliato il traguardo per prima nella staffetta 4×2 chilometri, e la società perugina ha così conquistato per la terza volta consecutiva il titolo di campione d’Italia. In prima frazione ha corso Bianca Baiocco, poi è stata la volta di Caterina Caligiana, che ha compiuto il sorpasso decisivo sulle avversarie, passando il testimone a Laura Ribigini che a sua volta ha lanciato Melissa Fracassini. 28 minuti 32 secondi il tempo finale del quartetto umbro che ha preceduto di oltre 30 secondi la Studentesca Milardi Rieti, 29.06 il tempo, che si era presentata in testa al primo cambio, e terzo gradino del podio per l’Atletica Silca Conegliano che ha chiuso in 30.02. Ancora ottimi risultati per le grifette sono venuti dagli 8 chilometri del cross promesse con Laura Ribigini in 29.36, salita sul terzo gradino del podio tricolore, quarto posto per la gemella Elena in 30.19, 12esimo posto di Federica Borromini in 31.46. In gara nel cross allieve di 4000 metri sono scese in campo Johanna Volpini Saraca, 22esima in 15.41, Armelda Dini, 48esima in 16.12 e Lavinia Brescia, 126esima in 17.41, mentre Chiara Statuto ha gareggiato sul cross lungo di 8 chilometri chiudendo 59esima in 32.40. Ma questo fine settimana ha portato in Umbria in casa Arcs Cus Perugia anche un altro titolo italiano oltre al cross: a Padova, ai Campionati Italiani di prove Multiple Indoor, c’è stato il bis tricolore per Benedetta Baiocco che ha vinto la gara junior con 3782 punti bissando il successo del 2025 ottenuto fra le allieve. La portacolori dell’Atletica Arcs Cus Perugia è stata protagonista di una bella prestazione, e dopo il quarto posto nei 60 ostacoli con 9.04, è balzata al comando della gara, che non ha più lasciato, grazie all’1.69 nell’alto; nel peso è arrivato un personale con metri 10.37 a cui ha fatto seguito la miglior prestazione del lungo, un 5.85 (seconda vittoria di giornata) che è anche record regionale. Per finire un 800 metri corso in 2:31.11 che l’ha portata a chiudere a quota 3782 punti, prestazione che vale il nuovo primato regionale che migliora il precedente di 3349 punti di Martina Mazzola. Un fine settimana che, dalla Sicilia al Veneto, ha confermato una volta di più ai massimi livelli nazionali l’Atletica Arcs Cus Perugia.

tinto di tricolore la verde Umbria grazie a giovani talenti che stanno portando l’atletica leggera regionale ai massimi livelli.