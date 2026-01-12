Fise Umbria Awards, serata di festa per le stelle degli sport equestri umbri

Grande serata di festa per gli sport equestri umbri. In occasione dei Fise Umbria Awards 2026, che si sono svolti al centro congressi Quattrotorri di Perugia, sabato 10 gennaio, sono stati infatti circa un centinaio gli atleti, in gran parte giovanissimi, a cui sono stati assegnati premi e riconoscimenti per i successi ottenuti e per l’impegno messo in campo nella loro attività sportiva nell’anno appena passato. Un evento che è ormai consuetudine, durante il quale il comitato regionale umbro della Federazione italiana sport equestri traccia anche un bilancio della propria attività e rinsalda le basi per la futura stagione. La serata è stata presentata da Nico Belloni e, insieme ai cavalieri e alle amazzoni, ai loro genitori e ai tecnici dei club ippici, sono intervenuti la presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi e tutti i componenti del comitato regionale Fise Umbria. Tra i presenti la consigliera nazionale della Fise Grazia Basano Rebagliati, la presidente della Fise Marche Gabriella Moroni e Domenico Ignozza per la giunta nazionale del Coni. Il presidente nazionale della Fise Marco Di Paola quest’anno ha invece potuto partecipare solo da remoto, per motivi di salute.

“Questo è l’evento clou della nostra Federazione – ha ricordato la presidente Bianconi –, la serata con cui premiamo chi si è maggiormente distinto durante la stagione sportiva, chi ha rappresentato l’Umbria nelle varie competizioni nazionali e i bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni che hanno partecipato alle Ponyadi. Questa è il momento in cui facciamo un bilancio dei successi di tutta l’equitazione umbra. Ma non è fondamentale raggiungere il podio, l’importante è esserci stati, averci creduto e aver portato avanti con passione l’equitazione”. Quindi, ricordando il grande impegno e il ruolo fondamentale svolto dai tecnici, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale, la presidente Bianconi ha anche voluto sottolineare il particolare momento in ci viviamo: “Negli anni abbiamo registrato una continua crescita di iscritti, ma quest’anno per via delle difficoltà economiche di tante famiglie, che spesso sono costrette a tagliare proprio sullo sport dei figli, il numero di iscritti si è stabilizzato. Stanno però entrando nella Federazione nuovi club che si impegnano con entusiasmo per portare avanti gli sport equestri in Umbria”.

Dopo i saluti iniziali, la cerimonia si è aperta con le premiazioni delle rappresentative regionali che hanno disputato i vari concorsi, le coppe e i campionati nazionali. Quindi è stata la volta dei club ippici e dei giovanissimi atleti che hanno partecipato alle Ponyadi e a Ponymaster Show. Infine, i riconoscimenti individuali agli atleti umbri che hanno ottenuto i maggiori successi nelle competizioni di carattere nazionale e internazionale. Questi i nominativi: Veronica Carta (Regno Verde), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat.2° grado open; Gianluca Quondam Gregorio (Regno Verde), medaglia d’argento al Csio di Sopot – Coppa delle Nazioni, convocazione squadra Italia; Nisia D’Ambrosi (Scuderia Valmarino, istruttore Balilla Lombardi), medaglia d’argento ai Campionati centro meridionali cat.Criterium 1° grado senior; Agnese Pierotti (Valvasone, istruttore Beniamino Capurso), medaglia d’argento ai Campionati centro meridionali cat. Trofeo brevetto open e medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Speranze D; Arianna Berardi (Spoleto Country Club, istruttore Paolo Guarnieri), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Trofeo brevetto open; Emanuela Domenichini (Scuderia Valmarino, istruttore Balilla Lombardi), medaglia d’oro ai Campionati centro meridionali cat. Campionato young rider; Fiorella Albertacci (Sant’Egidio Equestrian Club, istruttore Gianluca Quondam), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Criterium young rider; Samya Manni (Regno verde, istruttore Gianluca Quondam), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Criterium children; Nicolò Cesarini (Spoleto Country Club, istruttore Federika Barberini), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Primi galoppi b; Filippo Maria Matteucci (Regno verde, istruttore Gianluca Quondam), medaglia di bronzo ai Campionati centro meridionali cat. Debuttanti b; Asia Morosini (Il cavaliere), medaglia d’argento ai Campionati centro meridionali cat. Pulcini classe c; Giorgia Garofani (Il cavaliere, istruttore Mario Papa), medaglia d’oro a Cervia campionati italiani cat. Trofeo young rider bronzo; Melissa Raggi (Regno verde, istruttore Gianluca Quondam), Convocazione Csio Busto Arsizio cat. Children; Nicola (Regno Verde, istruttore Gianluca Quondam), convocazione Csio Busto Arsizio cat. Junior; Maria Carolina Scardaoni (Regno verde, istruttore Gianluca quondam), convocazione Csio Busto Arsizio cat. Junior; Maria Vittoria Duranti (Le Lame Horses Sporting Club), convocazione European championship dressage u25 Kronberg; Mina Felicitas Simeone (Le Lame Horses Sporting Club), medaglia d’oro al Campionato assoluto freestyle junior ch ita dressage ass. Jun. e convocazione all’European Championship dressage junior Le Mans; Giulia Mesenzio (Poggio del Pero, istruttore Paola Giontella), medaglia di bronzo alla finale del Progetto sport dressage liv.4 yr e senior Arezzo; Chiara Tomassini (Scuderia La Quercia, istruttrice Flavia Tamorri), medaglia d’argento agli Open d’Italia di Cattolica cat. Bp90; Aurora Spitaleri (Scuderia Valmarino, istruttore Marcello Zucchetti), medaglia d’oro agli Open d’Italia di Cattolica cat. Lbp50; Costanza Laliscia (Italia Endurance), medaglia d’argento a squadre all’Endurance European Championship senior, medaglia d’oro al Campionato italiano senior (criterium) cei2* 120 km di Pratoni del Vivaro, medaglia di bronzo al Campionato italiano senior cei 3* 160 km di Pratoni del Vivaro; Federico Valeri (Italia Endurance), medaglia d’argento a squadre all’Endurance European Championship senior; Livia Meneghini (Italia Endurance), medaglia d’oro criterium Ceiyj1* 100 km di Pratoni del Vivaro; Laura Paglicci Reattelli (Scuderia Valmarino), convocazione al World Championship Paradriving di Lahden (Ger) e medaglia d’oro ai Campionati italiani attacchi cat. Para driver di Padova.