Fise Umbria: si è aperta la Campagna affiliazioni 2026

Come in tutta Italia, anche in Umbria la Federazione italiana sport equestri (Fise) apre la campagna affiliazioni 2026, un anno speciale, in quanto celebra il centenario della sua fondazione. “Un secolo di traguardi, passioni e memorie condivise – scrivono dalla Fise –, una storia che vive attraverso ogni tesserato, anello essenziale di una catena forte e autentica. È questo legame, solido, profondo e unito dall’amore per il cavallo, a rendere unica la grande famiglia degli sport equestri italiani”.

Gli enti che desiderano tesserarsi possono accedere alla nuova piattaforma per rinnovare o richiedere l’affiliazione seguendo le indicazioni disponibili sulla pagina dedicata del sito web federale (https://www.fise.it/ federazione/campagna- affiliazioni-2026.html).

Accanto al ‘Profilo Base’ per attività ludiche e alle ‘Abilitazioni specifiche’ in relazione alle discipline agonistiche praticate (anche con Istruttore federale di primo livello), ci sono delle novità: a partire dalla possibilità dell’affiliazione ‘Equitazione di Campagna di base’, una formula pensata per chi si occupa di equiturismo e desidera far parte della grande famiglia Fise, con la possibilità di rilasciare o rinnovare le patenti A/Equiturismo; altra importante novità relativa al tesseramento riguarderà le patenti Club, disponibili nelle versioni mensile, bimestrale e trimestrale, che consentirà ai centri affiliati, a costi ridotti, una gestione più flessibile dei rapporti con i tesserati, adattandosi alle differenti necessità di ognuno.

Confermati, poi, altri servizi e opportunità: con l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per esempio, sarà possibile usufruire di tanti benefici fiscali, finanziamenti agevolati o contributi statali.

“Grazie all’incessante lavoro della Federazione – spiega la Fise Umbria – e ai contatti con i Ministeri competenti, la Riforma dello sport ha finalmente riconosciuto il cavallo come atleta al pari dell’uomo, una circostanza che consentirà di imputare le pensioni tra i costi di mantenimento, per i cavalli iscritti ai ruoli federali. Allo stesso modo, grazie all’utilizzo del van sociale, sarà possibile usufruire di agevolazioni per il trasporto dei cavalli. Inoltre, con il servizio di Anagrafe equina sarà possibile gestire presso la Banca Dati Nazionale degli Equidi (Bdn-E) in completa autonomia, da pc, tablet o smartphone, operazioni come la registrazione degli equidi o alcune determinate funzionalità che prevedono la condivisione delle informazioni con Vet-Info. Le numerose soluzioni assicurative incluse nel tesseramento non tutelano solo gli atleti, ma anche istruttori, tecnici, ufficiali di gara cavalli atleti e centri affiliati”. “Con un piccolo contributo annuale in più – aggiunge la Fise Umbria – è possibile migliorare le coperture accedendo alle polizze integrative vantaggiose e pensate per offrire una riduzione delle franchigie, massimali più elevati e indennizzi accessori. Un modo semplice e conveniente per garantire una protezione completa e su misura per tutti i protagonisti del mondo equestre. Una lunga rete di protocolli d’intesa con istituzioni e università, convenzioni dedicate ai tesserati e ai centri affiliati arricchisce ulteriormente i vantaggi di appartenere alla famiglia Fise. Aziende leader nei settori bancario, assicurativo, sanitario, turistico, dei trasporti e dei servizi collaborano con la Federazione per rendere sempre più ampia e unita la comunità degli sport equestri italiani”.

“Il servizio SOS Fise – conclude la Fise Umbria – sarà un continuo supporto gratuito per tematiche fiscali, legali e contabili. A questo si aggiungerà la nuova Fise card che permetterà di accedere a servizi di consulenza ancora più personalizzati, pensati su misura per tutte le esigenze. Si ricorda, infine, che il tesseramento 2025 avrà validità in proroga fino al 2 febbraio 2026”.