Giotto e Francesco, Villa Colle del Cardinale, il primo lab della Perugina, l’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanno Buitoni, e palazzo Antinori con Gran Tour Perugia

Un fine settimana in arrivo da passare in compagnia di Gran Tour Perugia che propone visite guidate tra la mostra sull’arte del Trecento alla Galleria Nazionale dell’Umbria, un’incursione alla Villa Colle del Cardinale, in occasione della Festa della Liberazione (che prevede la gratuità per l’ingresso nei musei statali), un salto nel passato alla scoperta del primo lab della Perugina, uno dei luoghi dove è nata la storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, e un viaggio esclusivo alla scoperta di palazzo Antinori, dimora settecentesca che oggi ospita il luxury hotel La Rosetta.

SI inizia venerdì 24 aprile alle 17 con la visita alla mostra “Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” alla Galleria Nazionale dell’Umbria. L’esposizione racconta uno dei momenti più decisivi della storia dell’arte italiana: l’incontro tra il carisma spirituale del Santo e il genio di Giotto di Bondone. Il percorso riunisce oltre sessanta opere, tra tavole dipinte, croci, polittici e manoscritti miniati, restituendo il clima straordinario di quegli anni. Accanto a Giotto emergono, nel secondo decennio del Trecento, due grandi maestri senesi: Simone Martini, interprete di un’eleganza gotica raffinatissima, e Pietro Lorenzetti, capace di una narrazione intensa e drammatica. Le loro opere, realizzate negli anni dell’attività ad Assisi, testimoniano la vitalità del cantiere francescano e la ricchezza di soluzioni figurative sperimentate nella Basilica. Ad accompagnare il viaggio in questa mostra realizzata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi sarà la guida Alice Coli.

Costo della visita guidata euro 25 (comprensivo di ingresso alla mostra e auricolari obbligatori)

La visita guidata si terrà tutti i venerdì alle 17 fino al prossimo 12 giugno

Sabato 25 aprile alle 16.30 si visita Villa Colle del Cardinale, residenza estiva cinquecentesca di Fulvio Della Corgna, vescovo di Perugia cardinale e governante di Città della Pieve ma, soprattutto, grande mecenate. Di questa maestosa struttura posta sul poggio a dominare la valle, si potranno ammirare non solo gli interni con i suoi splendidi affreschi dell’epoca, ma anche il parco circostante che racchiude in sé complesse e affascinanti simbologie tutte da scoprire.

Costo della visita guidata euro 12 (biglietto di ingresso al museo gratuito in occasione della Festa della Liberazione), gratuita fino a 12 anni

Domenica 26 aprile ore 10.30 si va alla scoperta di palazzo Antinori, dimora settecentesca dei marchesi Antinori che si trova in piazza Italia ed è attualmente stato trasformato nel luxury hotel “La Rosetta”. Elegante e raffinato, il palazzo racconta ancora la storia dei suoi illustri abitanti, come Orazio, celebre esploratore italiano ed eroe del Risorgimento perugino. Durante il percorso si visiterà tutta la struttura, stanza dopo stanza, compresa la Loggia che affaccia su via Grecchi e, al termine, per chi lo desidera, si terrà un brindisi nella piazzetta con aperitivo a cura del “the Cloud bar”, interno all’hotel. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni; euro15 con aperitivo

Sempre alle 10.30 prenderà il via “Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa”, visita guidata incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città. Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it