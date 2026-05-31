lunedì, Giugno 1, 2026
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Perugia UMBRIA 

Giovane umbro finisce all’ospedale dopo una rissa sul lungomare di Civitanova

Alessandro Orfei

Un giovane dell’Umbria è stato soccorso a Civitanova Marche a seguito di una violenta lite avvenuta nell’area verde tra via Mazzini e via D’Azeglio. Lo riporta “Cronache Maceratesi” che racconta dell’ennesimo episodio di violenza che si registra sul lungomare sud di Civitanova, dove ogni settimana finisce a botte. E’ stato un passante a chiamare polizia e carabinieri. Il giovane umbro è stato portato in ospedale dal 118. E’ successo appena dopo le 5 del mattino, il ragazzo umbro è stato colpito violentemente sul volto. Quando sono arrivate le forze dell’ordine gli aggressori erano già scappati, altri sono stati trovati con il volto insanguinato. Gli investigatori sono impegnati a ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili dell’ennesima aggressione. Sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno assistito all’accaduto. Un gruppo di una decina di ragazzi ha cominciato a litigare già dalle 5  del mattino. Prima le urla, poi le botte con i giovani che si sono spostati nel giardinetto. Un paio di questi sono stati presi a pugni, ci sarebbero stati spintoni e magliette strappate. Tre o quattro, secondo alcuni testimoni, i giovani che hanno preso parte alla rissa con altri che cercavano di separarli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e polizia. Solito fuggi fuggi sentendo le sirene delle forze dell’ordine.

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