I Block Devils conoscono le avversarie e il girone del prossimo Mondiale per Club, in programma nella regione della Slesia, in Polonia, dal 15 al 20 dicembre prossimi. La FIVB ha ufficializzato oggi gli otto club che si contenderanno il titolo mondiale e la composizione delle due Pool. La Sir Sicoma Monini Perugia, campione del Mondo in carica, è stata inserita nella Pool B con Jakarta Bhayangkara Presisi, Al Ahly SC e Sada Cruzeiro.

I ragazzi del Presidente Sirci, già certi della partecipazione alla rassegna iridata, incontreranno nella Pool B il Jakarta Bhayangkara Presisi, formazione indonesiana vincitrice della Champions League asiatica 2026, l’Al Ahly SC, campione africano 2025-26, e il Sada Cruzeiro, finalista del Campionato per Club sudamericano 2025-26 e cinque volte campione del mondo.

Un girone di grande prestigio internazionale, dunque, per la formazione bianconera, che si troverà nuovamente di fronte il Sada Cruzeiro, dopo la sfida disputata nella passata edizione del Mondiale per Club, quando i Block Devils superarono proprio la formazione brasiliana nella corsa verso il titolo iridato.

Sono otto, complessivamente, le squadre che prenderanno parte alla competizione, in rappresentanza di quattro continenti. Nella Pool A, insieme alla formazione ospitante e campione di Polonia Aluron CMC Warta Zawiercie, sono state inserite Vôlei Renata (Brasile), Ziraat Bankkart (Turchia) e Foolad Sirjan Iranian (Iran).

Il quadro della rassegna mondiale è dunque completo e mette di fronte campioni continentali, formazioni dalla grande tradizione internazionale e realtà al debutto sulla scena iridata. Per la Sir Sicoma Monini Perugia sarà l’occasione per tornare a competere nel massimo scenario Mondiale riservato ai club e andare a caccia del quarto mondiale per Club della propria storia.

La competizione si infiammerà la settimana che precede le festività natalizie. dal 15 al 20 dicembre in Polonia, paese storicamente legato al volley.

La fase a gironi sarà ospitata all’Arena Katowice e all’Arena Sosnowiec, nelle omonime città di Katowice e Sosnowiec, mentre semifinali e finali andranno in scena alla Częstochowa Sports Hall.

Ulteriori dettagli relativi al calendario delle gare e alla biglietteria saranno comunicati prossimamente.