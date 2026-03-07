Il prezzo dei carburanti alle stelle: anche in Umbria rafforzati i controlli della Guardia di Finanza

La crisi in Medio oriente e l’escalation militare inizia a produrre effetti pesanti sui mercati energetici. Su indicazione del ministero dell’Economia e delle Imprese sono stati rafforzati anche in Umbria i controlli della Guardia di Finanza sulla filiera distributiva dei carburanti, dalla produzione fino ai distributori. Controlli necessari per impedire che le tensioni del medio Oriente diventino un pretesto per speculazioni o rincari ingiustificati. Una vera e propria operazione trasparenza per monitorare la situazione e intervenire contro ogni forma di speculazione. Negli ultimi giorni in Umbria c’è stato un aumento complessivo per la benzina e gasolio. I valori medi regionali in modalità self per la benzina si sono avvicinati all’ 1,8 euro al litro mentre il gasolio è andato oltre 1,9 euro al litro. Aumenti che, allo stato attuale, non risultano ancora giustificati da una reale carenza di prodotto raffinato sul mercato. L’attenzione degli investigatori economico-finanziari si sta concentrando soprattutto sui passaggi a monte della filiera, dove si formano i prezzi all’ingrosso. Le autorità temono inoltre forti oscillazioni dei prezzi alimentate da circuiti illegali di approvvigionamento. Per questo le fiamme gialle intensificheranno i controlli con verifiche mirate a individuare eventuali fenomeni di evasione fiscale, frodi e traffici irregolari.