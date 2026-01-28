Il progetto di Comunità Riformista dell’Umbria, l’idea di un nuovo Ulivo 2.0: inclusivo e plurale

Dopo la partecipata assemblea di Assisi e la successiva organizzazione interna è arrivata la prima conferenza stampa: Comunità Riformista, un nuovo laboratorio politico e culturale umbro che mette insieme la tradizione del cattolicesimo democratico, il socialismo riformista e l’associazionismo laico, si è presentata questa mattina incontrando i giornalisti nella Sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia. Il presidente Valeriano Giambitto ha detto che l’iniziativa “non è contro alcuno, ma vuole aprire, innalzare il livello e la qualità del dibattito creando tavoli di lavoro all’interno dei territori”. Ha ricordato che la nascita della nuova associazione arriva “non a caso” lontana da scadenze elettorali, proprio per sgomberare il campo “da ogni interpretazione temporanea, anche se l’obiettivo è naturalmente quello di presentarsi alle prossime elezioni utili”. Un progetto di partecipazione collettiva , credibile e inclusivo, capace di dare rappresentanza a chi crede nei principi democratici, nel progresso sociale e nella solidarietà, senza però cedere a estremismi. Una futura forza politica, capace di unire cattolici, socialisti, liberati e mondi civici, che non urla ma ragiona, che non cerca nemici ma soluzioni. “In Umbria vanno fatte scelte coraggiose, decisive ed efficaci e per questo vogliamo aprire un dibattito e portare le nostre idee” è stato affermato nell’incontro di questa mattina. Un modello che fa riferimento all’Ulivo, oggi figlio spesso disconosciuto dai padri. Cosa significa per Comunità Riformista oggi ripensare all’Ulivo ? Al netto della nostalgia per la prima vera vittoria delle sinistre, significa mettere insieme forze diverse con un progetto comune che non sia solo “contro” la destra. Secondo quanto annunciato alla presentazione di oggi, sono tante le adesioni all’associazione, di amministratori locali, cittadini e movimenti. “Noi vogliamo aprire un dialogo con tutte le forze politiche, con gli amministratori, mettendo al centro i temi e non le persone – ha spiegato Giambitto – e la lontananza rispetto alle scadenze elettorali ci permette di avviare un percorso inclusivo e di partecipazione con tutte le altre forze politiche. Molti aderenti si sono candidati nelle liste che hanno sostenuto la Proietti”. Una comunità, è stato sottolineato, che sappia ricostruire un progetto riformista e democratico recuperando quella fiducia e quella speranza di un “popolo” che continua ad esistere ma che è sfiduciato ed esausto.