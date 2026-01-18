Il Rugby Perugia cade ancora: a Siena va ko (38-28)

La tanto attesa riscossa dopo la sconfitta nel big match contro Alto Lazio, non è arrivata. Il Rugby Perugia è caduto sul campo del Cus Siena, mettendo insieme la seconda sconfitta consecutiva. Un ko (38-28), figlio di un primo tempo giocato a marce ridotte da parte dei ragazzi di Poloni – De Angelis, capaci di portarsi avanti con una meta di Alunni Cardinali e poi di subire la rimonta dei toscani (26-8). Nella ripresa i biancorossi si sono svegliati un po’ tardi ma hanno messo alle corde Siena a tal punto di essere arrivati sul 31-28. Poi nei minuti finali è mancata la determinazione per ribaltare il risultato e i padroni di casa hanno chiuso i conti (38-28).

“Dispiace per la sconfitta – dichiara a caldo, il Vice Presidente Federico Bevilacqua – ma non facciamo drammi. E’ un ko figlio di una settimana dove forse non siamo riusciti a smaltire il dispiacere per la sconfitta rimediata domenica scorsa contro l’Alto Lazio. I ragazzi ci tenevano molto e forse hanno perso un po’ di convinzione. La partita contro Siena ha rispecchiato appieno questo stato mentale. Restiamo tuttavia positivi, perché c’è tempo per recuperare. Ribadisco che l’obiettivo di quest’anno è quello di far crescere la squadra e divertirsi. Se poi arriverà qualche bel risultato e una posizione di classifica confortante, sarà tutto di guadagnato”. A fronte delle quattro mete realizzate Perugia conquista comunque un punto e sale a quota 29. Le vittorie di Olbia e Gubbio costringono i biancorossi a scalare al quarto posto a due punti dai cugini e a quattro dai sardi. Alto Lazio comanda a quota 38. Nel prossimo turno il Rugby Perugia sarà di scena a Pian di Massiano contro i Cavalieri Prato.