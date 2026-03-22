Il Rugby Perugia fa la voce grossa contro i Lions Amaranto e torna secondo

Il Rugby Perugia centra la settima vittoria consecutiva. Nell’attesa che il giudice sportivo convalidi (26 marzo) il successo esterno di Olbia, la squadra di Bester – De Angelis ha battuto nettamente i Lions Amaranto (62-26). Una prestazione di alto livello quella fornita dai biancorossi, che hanno indirizzato il risultato sin dalle prime battute. Rios, Bevagna, Pettirossi, Falcioni e Gioè hanno aperto le danze, con i livornesi che hanno faticato nel tenere il passo. Nella ripresa sono entrati nel tabellino marcatori anche Notarangelo, Salvatori, Ermanno e Pozzato per il 62-26 finale, che vale cinque punti e il secondo posto. Perugia sale a quota 56 e spera di poter riavere in settimana i cinque punti conquistati sabato scorso ad Olbia, tanto da poter arrivare a 61. Domenica prossima la squadra di Bester – De Angelis sarà di scena in casa della capolista Alto Lazio. Una vittoria di Perugia potrebbe riaprire il campionato e far sognare i tifosi biancorossi. Tornando alla sfida contro Alto Lazio, il capitano biancorosso Francesco Alunni Cardinali si è guadagnato il titolo di Man of The Match, premiato da Francesca Parisi, dell’azienda sponsor MP Costruzioni.

“Abbiamo fatto una buona partita – dichiara lo stesso Alunni Cardinali – anche se all’inizio potevamo dare qualcosa in più. Ci stiamo preparando al meglio per la prossima sfida contro Alto Lazio. Abbiamo cambiato le tattiche di gioco, siamo più veloci e più pericolosi con gli avversari. Concediamo troppe punizioni, ma miglioreremo”.

Soddisfatto anche il tecnico Alfredo De Angelis.

“Rispetto ad Olbia abbiamo affrontato una partita più agevole. Abbiamo provato giocatori in altri ruoli, per prepararci al meglio a sfidare Alto Lazio. Siamo partiti bene e molto disinvolti in fase offensiva. Poi ci siamo rilassati un po’ troppo, li abbiamo strigliati e chi è entrato ha interpretato al meglio il secondo tempo”.