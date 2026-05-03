Il Rugby Perugia non sbaglia a Prato e centra i playoff

Dopo tre anni dalla retrocessione, il Rugby Perugia torna a sentire il profumo della serie A. Non c’è ancora una promozione da festeggiare, ma la squadra di Bester e De Angelis con la netta vittoria di Prato contro i Cavalieri (24-41) si è guadagnata la possibilità di giocarsi i playoff promozione nella doppia sfida in programma il 24 e il 31 maggio prossimi. Solo nelle prossime ore si conoscerà l’avversario, ma intanto in casa biancorossa è tempo di raccogliere le prime soddisfazioni.

“E’ un risultato inaspettato – dichiara il Vice Presidente Federico Bevilacqua – perché quest’anno avevamo programmato una stagione all’insegna del divertimento e della crescita. Lo staff e i ragazzi sono stati bravissimi a mettere in campo tutte le qualità a disposizione e a centrare un traguardo molto importante. Ora ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità, con l’obiettivo di ritrovare una categoria (la serie A) dove abbiamo militato per ben 12 anni consecutivamente”.

Il successo in casa dei Cavalieri Union Prato ha consentito al Rugby Perugia di chiudere il campionato al secondo posto con 71 punti, dietro alla capolista Alto Lazio che ha già conquistato la massima serie.

LA PARTITA DI PRATO – Orfano di diversi elementi causa infortunio il Rugby Perugia si è presentato a Prato con la voglia di conquistare l’intera posta in palio. Nel primo tempo i padroni di casa hanno complicato i programmi della formazione biancorossa, chiudendo in vantaggio (17-10), con due mete trasformate e un drop. Per Perugia a segno Pettirossi e Notarangelo. Nella ripresa la squadra di Bester e De Angelis è uscita fuori, rimontando i toscani con il tris di Faina e le mete di Paoletti e Macchioni. Quest’ultimo a 46 anni, storica figura del rugby perugino e membro anche dello staff tecnico, si è tolto la soddisfazione nel finale di mettere a segno il definitivo 24-41.