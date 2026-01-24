Il Rugby Perugia prova a ripartire contro i Cavalieri Union Prato

Dopo due sconfitte contro Alto Lazio e Siena, il Rugby Perugia vuole riprendere la sua marcia nel campionato di serie B girone 4. I ragazzi di Poloni e De Angelis si ritrovano al quarto posto e puntano la prossima sfida contro i Cavalieri Union Rugby Prato (domenica 25 gennaio ore 14.30) per risalire la classifica e riconquistare un po’ di morale. La formazione toscana arriva a Perugia con in dote 19 punti e la recente sconfitta (24-29) contro il Rugby Gubbio, che è costata anche a Perugia visto che i ‘cugini’ hanno messo la freccia ed ora sono terzi.

“Sarà una partita simile a quella di Siena – avverte Alfredo De Angelis, coach del Rugby Perugia – anche se con qualche differenza. I Cavalieri hanno maggiori individualità ma soffrono nella fase di mischia ordinata. Dovremo sfruttare il fattore campo e uscire da queste ultime due partite dove non siamo riusciti a fare risultato. Perché? La nostra è una squadra ancora in fase di crescita. Ci manca un po’ di concretezza. In casa abbiamo fatto sempre ottime prestazioni e sono convinto che faremo altrettanto anche contro i Cavalieri. Dobbiamo migliorare in attacco, per essere più performanti. Abbiamo un gruppo di qualità, che si esalta maggiormente quando gioca davanti ai propri tifosi. Le partite contro Gubbio ed Olbia lo dimostrano”.

Il Rugby Perugia punta al bottino pieno, anche in considerazione di una giornata (la nona) che chiude il girone di andata e che propone lo scontro tra Olbia e Alto Lazio. Gubbio sarà di scena in casa contro Siena. Vincere per riconquistare un posto sul podio.