Il Rugby Perugia torna alla vittoria, Cavalieri Prato ko (20-14)

Il Rugby Perugia torna ad assaporare il gusto della vittoria dopo due sconfitte consecutive contro Alto Lazio e Siena. Nell’ultimo turno del girone di andata, serie B girone 4, la formazione di Poloni – De Angelis ha sconfitto in casa i Cavalieri Union Rugby Prato con il risultato di 20-14. Una partita che nel primo tempo è stata giocata praticamente a senso unico. Perugia avanti 13-0 con le mete di Sonini e Alunni Cardinali (non trasformate) e il calcio di Faina. Nella ripresa la squadra di casa si è rilassata e i Cavalieri ne hanno approfittato con due mete che hanno capovolto il risultato (13-14). La reazione di Perugia non si è fatta attendere e al 30’ Kruger ha messo a terra una palla decisiva, che Faina ha trasformato da sette punti. Kruger, autore di una prestazione di assoluto livello, come terza linea numero otto, è stato premiato come Man of The Match, da alcuni ragazzi del minirugby di rientro dalla trasferta di Orvieto.

“Sono molto contento della vittoria – ha dichiarato lo stesso Kruger – e del modo in cui l’abbiamo ottenuta. Dopo due sconfitte volevamo a tutti i costi reagire e lo abbiamo fatto con la giusta aggressività”.

Soddisfatto per il successo anche il capitano Alunni Cardinali.

“Nel secondo tempo ci siamo complicati la vita da soli, ma siamo stati bravi a portare a casa la vittoria. Forse nel primo tempo dovevamo spingere di più. Oggi contava il risultato e lo abbiamo ottenuto con merito”.

Più razionale il tecnico Leandro Poloni.

“Sapevamo che era una partita difficile e alla fine è andata bene. Dobbiamo essere più costanti nel nostro gioco, a volte ci facciamo del male da soli. Contava vincere e lo abbiamo fatto. Prendiamoci il risultato positivo”.

Con questa vittoria il Rugby Perugia chiude il girone di andata con 33 punti e il quarto posto in classifica. Olbia, sconfitto in casa da Alto Lazio (capolista a 38), dista solo un punto (34). I cugini di Gubbio, vittoriosi contro Siena, volano al secondo posto a 36. Domenica prossima, sempre in casa, il Rugby Perugia affronterà il fanalino di coda Roma.