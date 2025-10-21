In Umbria forte calo delle nascite: più della media nazionale. Edoardo il nome più scelto

L’Umbria è tra le regioni che presentano una diminuzione del numero delle nascite e il dato è superiore a quello della media nazionale. Fa infatti registrare meno 9,6% in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024 secondo i dati dell’Istat. In Italia le nascite sono diminuite di circa 13.000 unità, meno 6,3%. Secondo l’istituto di statistica, le regioni che hanno registrato il calo più intenso sono l’Abruzzo (-10,2%) e la Sardegna (-10,1%). Le regioni a registrare un aumento sono la Valle d’Aosta (+5,5%) e le province di Bolzano (+1,9%)e di Trento (+0,6%). In un contesto di natalità decrescente, nel 2024, come già osservato nel 2023, anche i nati da coppie non coniugate registrano una diminuzione, sebbene in misura inferiore rispetto ai nati da coppie coniugate. Secondo l’Istat la quota più elevata di nati da genitori non coniugati si registra nel centro (49,6%), seguito dal nord (42,8%). Il Mezzogiorno registra ancora la quota più bassa (40,3%). La regione con la più alta proporzione di nascite uxorio è la Sardegna (56,6%). Nel centro spiccano Umbria (stazionaria al 50,7%) e il Lazio (50,6%). Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale continua a essere Leonardo, che mantiene il primato conquistato nel 2018. Tra le poche eccezioni a livello regionale l’Umbria e le Marche, nelle quali al primo posto c’è Edoardo. Tra le bambine, Sofia primeggia in molte regioni del centro-nord.