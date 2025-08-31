La corsa per Osaka e le emozioni da vivere: al via la settimana dell’Umbria a Expo 2025

Ha preso il via a Osaka, in Giappone, all’interno del padiglione Italia, la Settimana della Regione Umbria a Expo 2025. L’Umbria è rappresentata dall’assessore Simona Meloni, in attesa dell’arrivo della presidente Stefania Proietti, che ha sottolineato l’obiettivo della Regione: “Portiamo in Giappone il nostro invito a scoprire una terra capace di lasciare un’impronta profonda nell’anima del visitatore”. Un appuntamento che ha impressionato l’assessora regionale che, riferendosi all’Umbria, ha sottolineato come la nostra Regione è capace di riservare “emozioni da vivere con tutti i sensi”. Emozioni a parte, l’inaugurazione ha riservato anche l’esibizione della band dei Funk Off , protagonisti da oltre vent’anni alle edizioni di Umbria Jazz, che hanno suonato davanti all’ambasciatore Mario Vattani. Anche in questo caso si è trattato, secondo la delegazione umbra, di “un’esperienza immersiva, sensoriale e autentica”. Ma c’è di più: “Con questa iniziativa Umbria Jazz – è detto in un comunicato – si conferma sempre più ambasciatrice all’estero del brand Umbria”. Mentre in Giappone si vivono “emozioni in tutti i sensi”, in Umbria si discute molto sulla maxi delegazione umbra che si è trasferita a Osaka. Un piccolo esercito tra giunta regionale, rappresentanti di Sviluppumbria, dirigenti, rappresentanti vari e musicisti di Umbria Jazz. Si parla in tutto di una quarantina di persone che dall’Umbria sono atterrate in Giappone. Molti si chiedono: quanto rendono le missioni istituzionali all’estero ? E quanto costano. Per la delegazione umbra partita per Osaka si prospettano mirabolanti performance per l’economia della nostra Regione.