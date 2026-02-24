La regular season della Sir Susa Scai Perugia si chiude tra le mura amiche, con la certezza di aver ormai confermato la vetta ed affacciarsi ai play off da capolista e con l’obiettivo di terminare nel migliore dei modi, davanti al proprio pubblico, il percorso di questa prima fase del campionato.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Yuasa Battery Grottazzolina, squadra marchigiana che, con il match di domani sera a Perugia, saluterà dopo due stagioni la Massima Serie e vorrà onorare il suo percorso nel campionato di Superlega, dando il massimo in questa ultima partita al cospetto della corazzata bianconera.

Sarà un match dal sapore emotivo particolare, dunque, per un mercoledì sera tutto da vivere nell’impianto perugino. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno le idee ben chiare sull’importanza di questa partita, non solo per chiudere con continuità la regular season, ma anche e soprattutto per tenere alto il ritmo, in vista dell’imminente appuntamento di questo fine settimana: a Trieste va in scena la Final Four di Supercoppa, il secondo trofeo italiano in palio in questa stagione in cui Giannelli e compagni sono chiamati a scendere in campo in tutte le competizioni.

Proprio per questo il calendario dei Block Devils mai come quest’anno è compresso e incasellato di match ravvicinati, ma lo staff tecnico bianconero sa come ottimizzare il lavoro e il poco tempo a disposizione tra una partita e l’altra e in quest’ottica il match di domani contro i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi acquista un valore ancora più importante per mantenere il ritmo gara, prima della partenza per il capoluogo del Friuli, già fissata per la mattina seguente.

Il tecnico marchigiano potrebbe schierare lo stesso sestetto visto in campo a Modena, nell’ultima trasferta di campionato della Yuasa. Non sono previsti innesti per far fronte all’assenza dei due opposti, Dusan Petkovic e Mohammad Golzadeh, che hanno risolto il contratto di comune accordo con il club, prima della fine della stagione.

I PRECEDENTI

Sono tre i precedenti tra le due squadre, tutti vinti dai Block Devils: i match di andata e ritorno dello scorso campionato e, per questa stagione, il match al PalaSavelli, nona giornata di regular season, disputatosi lo scorso 3 dicembre e vinto dalla Sir Susa Scai Perugia 3-0.

EX DELLA PARTITA

Unico ex della partita è l’opposto croato di casa Sir Susa Scai Perugia, Gabrijel Cvanciger, che con la maglia di Grottazzolina ha esordito nel campionato di SuperLega nella scorsa stagione 2024/2025.

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Anthony Giglio di Trento e Alessandro Cerra di Bologna.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Yuasa Battery Grottazzolina e Sir Susa Scai Perugia sarà trasmesso in diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv) con la cronaca di Diego Anselmi e il commento tecnico di Marco Ferraro.