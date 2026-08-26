La Sir Safety Perugia continua ad ampliare il settore giovanile

La Sir Safety Perugia continua ad ampliare il proprio impegno nel settore giovanile estendendo il proprio raggio d’azione anche oltre i confini regionali: è stata confermata anche per il prossimo biennio la collaborazione con la ASD Volley Academy Rieti.

Dopo la collaborazione avviata con la Pallavolo Media Umbria Marsciano, il progetto bianconero dedicato alla crescita dei giovani travalica i confini regionali e raggiunge il Lazio, con la conferma del rapporto con la realtà reatina, nato dalla volontà di mettere a disposizione competenze e professionalità per favorire la crescita della pallavolo giovanile.

Il rinnovo della parte dalla collaborazione nata la scorsa stagione dal Responsabile Tecnico Andrea Piacentini da quest’ anno coadiuvato dal Direttore tecnico Massimo Colaci, e arriva dopo una prima stagione particolarmente positiva, che era culminata negli Open Day organizzati lo scorso anno a Rieti, che avevano fatto registrare una partecipazione numerosa confermando l’interesse del territorio verso il progetto.

Un risultato che ha rafforzato i rapporti tra le due società e posto le basi per dare continuità al percorso.

Il nuovo accordo biennale nasce infatti con un duplice obiettivo: da una parte contribuire alla crescita tecnica degli allenatori della Volley Academy Rieti, attraverso il confronto e il supporto dei tecnici della Sir Safety Umbria Volley Perugia, dall’altra accompagnare i giovani atleti nel loro percorso di crescita sportiva e umana.

Un progetto che vedrà dunque ancora una volta le due società lavorare in sinergia, mettendo a disposizione esperienze e competenze con l’obiettivo di creare un percorso di formazione sempre più qualificato per tecnici e giovani pallavolisti.

Il primo appuntamento del nuovo biennio è già fissato per il 13 settembre 2026, con l’Open Day in programma presso il Polo Didattico A. Bianchetti di Rieti. La giornata darà ufficialmente il via alla nuova stagione e vedrà la presenza degli allenatori della Volley Academy Rieti e dei tecnici della Sir Safety Umbria Volley Perugia, coordinati dal Responsabile tecnico del settore giovanile bianconero Andrea Piacentini e dal Direttore tecnico Massimo Colaci.

L’Open Day sarà dedicato alle seguenti annate:

2015-2017 , dalle ore 10:00 alle 11:30 ;

, dalle ore ; 2012-2014, dalle ore 11:30 alle 13:00.

La collaborazione con Volley Academy Rieti si inserisce così nel più ampio progetto della Sir Safety Umbria Volley Perugia di fare rete con le realtà sportive del territorio, mettendo a disposizione esperienza e competenze per contribuire alla crescita della pallavolo giovanile.

Un progetto che, partendo dall’Umbria, continua ad allargare i propri confini, raggiungendo realtà sportive anche al di fuori della regione.