Le Black Angels conquistano il pubblico del PalaBarton

La Bartoccini +energia Perugia si guadagna gli applausi del proprio pubblico con un’altra prestazione convincente, in occasione dell’allenamento congiunto contro la CBF Balducci Macerata, che si è tenuto al PalaBarton Energy sabato 12 settembre.

Le Black Angels hanno a lungo tenuto testa alle più quotate avversarie, cedendo solo nel finale di primo set dopo un ottimo recupero (21-25). Nel secondo e nel terzo le ragazze di Micoli hanno messo in campo tutta la loro grinta e hanno dimostrato di avere qualità importanti a muro, ben 10 i ‘block’ e in ricezione. Il risultato si è capovolto (25-23 e 25-19), tra la soddisfazione degli oltre 200 tifosi presenti al PalaBarton, che hanno a lungo applaudito Fiesoli e compagne. Nel quarto Macerata ha ritrovato la parità (17-25) e alla fine foto di gruppo tra i due roster e un ‘terzo tempo’ degno del miglior rugby. In campo tra le marchigiane anche le ex Black Angels Beatrice Gardini e Alessia Mazzaro. Nel pomeriggio al PalaBarton hanno fatto registrare la loro presenza anche il Presidente Antonio Bartoccini e i ‘vice’ Ciro Iacone e Gianluca Gargaglia.

“Un altro buon test – ammette a fine allenamento il tecnico della Bartoccini +energia Perugia, Stefano Micoli – dove abbiamo fatto vedere delle cose buone, soprattutto a muro e aspetti su cui dobbiamo migliorare. Penso alla fase di attacco: ci mancano ancora degli automatismi. Abbiamo ancora del lavoro da fare per riuscire a raggiungere quel livello del gioco e nella forma fisica, che ci siamo prefissati. Nel corso del test si è visto che per certe cose siamo ancora un po’ indietro. Ci tengo a ringraziare il pubblico, numeroso e caloroso come sempre”.

SABATO A ROMA PER IL MEMORIAL SIMONETTA AVALLE – La Bartoccini +energia Perugia nel prossimo fine settimana (19-20 settembre) sarà di scena a Roma per il secondo ‘Memorial Simonetta Avalle’, presso il palazzetto di Viale Tiziano. Un prestigioso quadrangolare di Serie A Femminile dedicato alla memoria di una delle figure più rappresentative della pallavolo romana e nazionale. A contendersi il trofeo saranno Ferraro-SMI Roma Volley, Co.Ge Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini + Energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley, che daranno vita a due giornate di grande pallavolo e di un appuntamento pensato per celebrare il ricordo e l’eredità sportiva e umana di Simonetta Avalle. La Black Angels hanno vinto la prima edizione la scorsa estate e scenderanno in campo sabato 19 alle 18.30 contro Altino. Le finali di domenica 20 settembre saranno trasmesse in diretta streaming sul Canale YouTube FIPAV Lazio.

TABELLINO

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-2

(21-25, 25-23, 25-19, 17-25)

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Biagianti 2, Martinelli, Nicolini 2, Michieletto 6, Consoli 4, Colombo 7, Recchia (L1) ricez. 76%, Mancini 9, Fiesoli 4, Grosse Scharmann 21, Omoch 9, Brambilla (L2) ricez. 50%, Fratangelo. All. Stefano Micoli e Guido Marangi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Carraro 3, Landucci 1, Schut 10, Bonelli, Mazzon 9, Piomboni 9, Tesi (L2) ricez. 67%, Mazzaro 12, Caforio (L1) ricez. 76%, Gardini 4, Decortes 10, Stoyanova 10. Non entrata: Frenquelli. All. Valerio Lionetti e Alberto Naddeo.

PERUGIA: battute sbagliate 8, ace 2, muri 10, ricezione 55% (perfetta 20%), attacco 35%, errori 25.

MACERATA: battute sbagliate 15, ace 7, muri 7, ricezione 58% (perfetta 15%), attacco 36%, errori 26.

Durata set: 22’, 27’, 23’ e 22’, per un totale di un’ora e 34’