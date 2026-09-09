Legge umbra sul fine vita, approvati 13 emendamenti in commissione: entro settembre voto in aula

Potrebbe arrivare in Assemblea legislativa entro settembre la proposta di legge di iniziativa popolare sulle “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”. La terza Commissione consiliare ha infatti approvato i 13 emendamenti illustrati dal presidente della Commissione, Luca Simonetti. La stessa Commissione dovrà ora votare l’intero atto che poi sarà trasmesso all’Aula di Palazzo Cesaroni. Uno degli emendamenti approvati cambia il titolo dell’atto in “Disposizioni per l’assistenza sanitaria regionale alla morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale”. Gli altri modificano il testo per adattarlo alla sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa sulla legge della Toscana, eliminando le parti già dichiarate costituzionalmente illegittime. Al momento del voto i commissari di minoranza (centrodestra) hanno abbandonato la seduta perché non è stata accolta la loro richiesta di svolgere audizioni sul testo prima del voto degli emendamenti. Sono state quindi approvate le modifiche con quattro voti favorevoli di Simonetti (M5s), Fabrizio Ricci (Avs), Maria Grazia Proietti e Stefano Lisci (Pd). La consigliera Bianca Maria Tagliaferri, eletta nella lista della presidente Proietti, non ha partecipato al voto.