L’Umbria nella Zes: il Pd si astiene in Parlamento e scoppia la polemica

Per la presidente Stefania Proietti si tratta di “una grande opportunità per lo sviluppo dell’Umbria” ma la sua maggioranza in Parlamento si astiene. Un voto che, a parere del centrodestra, sa molto dell’espressione “prendo il sacco e scappo”. In questo caso, il “sacco” è rappresentato dall’inclusione dell’Umbria, insieme alle Marche, nella Zona Economica Speciale (Zes). Un voto, quello della sinistra nella Commissione Trasporti del Parlamento, che scatena l’irritazione della Lega Umbria. “Ancora una volta la sinistra dimostra di remare contro l’Umbria e contro lo sviluppo del nostro territorio. In Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, il Partito democratico si è infatti astenuto sul disegno di legge che estende la Zes unica all’Umbria e alle Marche” denuncia il deputato tifernate Riccardo Augusto Marchetti. “Parliamo – aggiunge Marchetti – di una misura che può davvero cambiare il volto dell’Umbria, garantendo risorse importanti per le imprese, utili a nuove assunzioni, innovazione e acquisto macchinari, dando ossigeno al nostro tessuto produttivo e nuove opportunità ai giovani. Incredibile che il Pd che siede in Parlamento si astenga su un provvedimento che va a sostegno della stessa presidente Proietti e del Pd umbro, che nei mesi scorsi aveva addirittura festeggiato l’ingresso dell’Umbria nella Zes, provando a prendersi i meriti e parlando di una grande opportunità per lo sviluppo regionale”. Per il parlamentare della Lega, il voto dimostra che i meriti sono solo “del Governo di centrodestra, che lavora per rilanciare davvero l’Umbria, mentre la sinistra continua a fare solo propaganda e a ostacolare lo sviluppo della nostra regione aumentando in maniera indiscriminata le tasse, Irpef e Irap, per famiglie, imprese e lavoratori”.