Memorial Poppy Vinti, trionfa Tanzi che supera Grasselli

Pienone allo Junior Tennis Perugia per l’epilogo della sesta edizione del Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale del circuito ITF Tennis Europe Under 16 Maschile e Femminile. Una straordinaria cornice di pubblico ha salutato i vincitori del torneo dedicato alla memoria del fondatore del circolo di via XX settembre, l’emiliano Gianluca Tanzi e la toscana Agnese Calzolai. Altissimo il livello della finale maschile, nella quale l’alfiere del Tc Fidenza ha superato in due set il beniamino di casa Valentino Grasselli. Scambi prolungati, gesti tecnici a dir poco interessanti e tanti applausi ai contendenti con Tanzi che ha avuto il merito di mostrare maggiore saldezza di nervi. Bella anche la finale del singolare femminile, con Agnese Calzolai da Bibbiena capace di regolare sempre in due set la piemontese Nicole Maccario. “E’ stata una grandissima settimana di tennis – sottolinea il presidente dello Junior e direttore del torneo, Roberto Tarpani -. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la perfetta riuscita della manifestazione, grazie agli sponsor ed alle istituzioni. In questa settimana tante persone presenziando al torneo, hanno avuto anche la possibilità di visitare la nostra splendida città. Speriamo di aumentare il livello l’anno prossimo, di sicuro ci impegneremo per farlo”. Alle premiazioni finali, hanno preso parte anche l’assessore al commercio del Comune di Perugia, Andrea Stafisso; il consigliere nazionale della FITP Roberto Carraresi, il presidente del comitato regionale umbro della FITP Maurizio Mencaroni e il presidente di FBM Fornaci Briziarelli Marsciano, Vincenzo Briziarelli. Riconoscimenti oltre agli atleti finalisti sono andati al supervisor ITF Giuliano Boggiali ed agli arbitri delle finali Andrea Dozi e Giordano Capolunghi. “Complimenti per questo bel torneo che non fa altro che confermare lo Junior Tennis Perugia come fulcro sportivo ed aggregativo della città”, ha commentato l’assessore Stafisso. “Viviamo un grande momento di tennis a livello internazionale, come federazione e come movimento. Ed in questo contesto l’Umbria è riuscita a ritagliarsi nel tempo uno spazio importante”, ha ribadito Carraresi. “Complimenti ai contendenti per il livello di gioco espresso, queste manifestazioni non fanno altro che confermare l’Umbria, per quanto riguarda il tennis ed anche il padel, sulla cresta dell’onda”. “E’ sempre bello e doveroso sposare questi progetti di sport, specialmente giovanile. Come imprenditori siamo veramente felici di farlo perché lo sport è una palestra di vita e l’attività dello Junior Tennis Perugia, da sempre, va incontro ai ragazzi ed alle loro famiglie”, ha commentato Vincenzo Briziarelli. Giù il sipario sull’evento, il Memorial Poppy Vinti dà appuntamento al prossimo anno.

Risultato FINALE singolare maschile

Gianluca Tanzi (Ita, 4) b. Valentino Grasselli (Ita, 2) 63 64

Risultato FINALE singolare femminile

Agnese Calzolai (Ita, 5) b. Nicole Maccario (Ita, 3) 64 60

Foto Stefano Fasi: