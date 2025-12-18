Nubi nere sul cielo dell’Umbria: per l’export umbro si annuncia un 2026 difficile

Per il 2026 si prevede una crescita del Pil regionale dello 0,7%, in linea con la media nazionale. Sarà invece con un evidente segno meno l’andamento dell’export umbro. Potrebbe subire una contrazione del 3,8% anche a causa dell’incognita dei dazi americani, già impattanti nei primi 6 mesi del 2025 (-2%). I dati, dai quali emerge anche un rallentamento per l’occupazione, sono stati illustrati da Cna Umbria grazie ad una indagine commissionata al centro studi Sintesi per tracciare le previsioni economiche per il 2026. “Vediamo – sostiene Cna – che la manifattura, la parte fondamentale del nostro tessuto economico, vede l’export diminuire del 2%, con un’occupazione che non cresce e consumi che non crescono, quindi crediamo sia importante mettere a terra misure per aiutare le piccole e medie imprese che rappresentano oltre il 95% del nostro tessuto imprenditoriale”. Alla presentazione dell’indagine hanno partecipato il presidente di Cna Umbria Michele Carloni, il direttore Roberto Giannangeli e Rita Canu del centro studi Sintesi. Per la ricercatrice “l’economia umbra mantiene segnali di crescita”, ma il quadro articolato “mostra che si devono affrontare sfide significative”. Sul Pil, l’Umbria ha recuperato il terreno perso con la pandemia. Bene anche gli investimenti nel 2024, ma per il 2026 si prevede una nuova frenata (+0,8%). Incerto pure il quadro dei consumi: +0,6% nel 2025 e previsione del +0,4% per il prossimo anno. Crescono i prezzi, in Umbria aumentati del 2,5% negli ultimi due anni. Per quanto riguarda il lavoro, lo studio ha evidenziato una crescita dell’occupazione negli ultimi sei anni (18.700 occupati in più soprattutto su costruzioni e industria), ma si prospetta un magro +0,1% per il 2026. Il numero delle imprese (77.988 a settembre), nonostante una ripresa degli ultimi due trimestri, resta inferiore al pre-Covid (-2,3% su dicembre 2019). Oggi è il settore della logistica quello più in rosso (-1,1%), ma rispetto al dicembre 2019 il calo maggiore (-5,2%) ha interessato le imprese artigiane, oggi 19.318. Inoltre, tra i punti critici segnalati, c’è il calo del credito destinato alle imprese piccole: -7,2%. Il turismo fa registrare invece numeri positivi, grazie anche alle presenze (oltre 6 milioni) tra gennaio e settembre. Cna, analizzati i dati, chiede soluzioni e misure in particolare per il comparto delle costruzioni, in vista dell’esaurimento del Pnrr che porterà incertezze. A livello generale, spiega il presidente Carloni, “serve che la Regione con i fondi strutturali 2021-2027 e con la concertazione tra associazioni, metta a terra strumenti che possano aiutare le imprese ad investire, perché un altro dato è la paura di investire. Le aziende anche per essere competitive a livello internazionale rispetto a una tassazione che in Italia è molto più alta, devono essere incentivate ad investire”.