Perugia, 285mila euro per la riqualificare e valorizzare il percorso verde di Pian di Massiano

Riqualificare e valorizzare il percorso verde di Pian di Massiano cogliendo l’opportunità offerta da un bando delGal Media Valle del Teverenell’ambito del piano di azione “Dialoghi con il territorio”. E’ l’obiettivo perseguito dall’amministrazione comunale, che oggi in giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, a tal fine ha approvato unprogetto esecutivo contenente un pacchetto di misure ad hoc per un importo complessivo di 285mila euro. L’adesione al bando con tale progetto è volta a realizzare interventi per migliorare la fruibilità dell’area con l’acquisto di attrezzature e impianti e a rafforzare i servizi ai cittadini anche attraverso attività di promozione di corretti stili di vita. In caso di accoglimento dell’istanza del Comune, la quota di contributo regionale attesa è pari a 199.500 euro, il resto sarà finanziato da risorse dell’ente.

“Il Comune – spiega l’assessore Zuccherini – ha ritenuto di candidare a finanziamento un progetto peril percorso verde di Pian di Massiano in quanto si tratta di una delle zone più strategiche della città eche quindi merita la massima attenzione. Fra le misure previste per la sua riqualificazione e valorizzazione, alcune vanno nella direzione di superare questioni annose, come la carenza di servizi igienici pubblici. Per questo saranno acquistati due bagni autopulenti, senz’altro utili in una zona molto frequentata e per contenerei costi di gestione. Così sarà adottato un format che intendiamo riproporre anche in altre aree della città, centro storico compreso”. Non solo: “Saranno acquistati cestini intelligenti con compattazione automatica dei rifiuti e monitoraggio da remoto del livello diriempimento, per assicurare una maggiore capienza e riduzione del numero degli svuotamenti, nonché panchine e attrezzature per allenamento fisico in sospensione e a corpo libero”. Previste, infine, attività di animazione territoriale, partecipazione e coinvolgimento della popolazione sul corretto stile divita, sull’alimentazione e sui temi ambientali tra cui gli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima fissati dal Comune di Perugia al 2030.

“Il percorso verde di Pian di Massiano è molto più di un’area dedicata allo sport – è il commento della sindaca Vittoria Ferdinandi -, è uno spazio pubblico fondamentale per la qualità della vita della nostra città, un luogo di incontro, inclusione e socialità, vissuto quotidianamente da cittadine e cittadini di tutte le età. La sua valorizzazione è stata un punto chiaro e qualificante del nostro programma elettorale, perché crediamo che la cura e il rafforzamento dei grandi spazi pubblici debbano essere una priorità dell’azione amministrativa. Questo intervento nasce da quella visione ed è il frutto di una scelta politica precisa, che mette al centro il diritto di tutte e tutti a vivere luoghi accessibili, accoglienti e di qualità. Rafforzare il percorso verde significa investire sul benessere collettivo, sulle relazioni sociali e su un’idea di città che riconosce nei suoi spazi pubblici un valore identitario e un bene comune da tutelare e far crescere”.