Perugia, alcolici dopo l’orario consentito: multe salate a due locali del centro

“La sicurezza urbana passa dal rispetto delle regole e da una presenza costante delle istituzioni sul territorio”. Con questa premessa il Comune di Perugia, ha affermato il consigliere comunale delegato alla sicurezza Antonio Donato, intende proseguire con controlli “mirati e azioni concrete”, soprattutto nel centro storico e nelle fasce orarie più delicate. L’obiettivo è quello di tutelare il decoro del centro storico e garantire il rispetto delle regole. Nelle ultime ore, la polizia Locale di Perugia ha sanzionato due esercizi di Piazza IV Novembre per il mancato rispetto delle norme sulla vendita e somministrazione di alcol oltre gli orari consentiti. Il titolare di un esercizio commerciale è stato multato per 6.666 euro perché avrebbe dovuto cessare la vendita a mezzanotte. Un altro esercizio pubblico, che doveva sospendere la somministrazione alle 1.30, è stato sanzionato per 1.032 euro. La maggior parte dei controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, sono stati eseguiti da agenti in borghese.

Foto di archivio