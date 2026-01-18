domenica, Gennaio 18, 2026
Ultimo:

Perugia UMBRIA 

Perugia, alcolici dopo l’orario consentito: multe salate a due locali del centro

Alessandro Orfei

“La sicurezza urbana passa dal rispetto delle regole e da una presenza costante delle istituzioni sul territorio”. Con questa premessa il Comune di Perugia, ha affermato il consigliere comunale delegato alla sicurezza Antonio Donato, intende proseguire con controlli “mirati e azioni concrete”, soprattutto nel centro storico e nelle fasce orarie più delicate. L’obiettivo è quello di tutelare il decoro del centro storico e garantire il rispetto delle regole. Nelle ultime ore, la polizia Locale di Perugia ha sanzionato due esercizi di Piazza IV Novembre per il mancato rispetto delle norme sulla vendita e somministrazione di alcol oltre gli orari consentiti. Il titolare di un esercizio commerciale è stato multato per 6.666 euro perché avrebbe dovuto cessare la vendita a mezzanotte. Un altro esercizio pubblico, che doveva sospendere la somministrazione alle 1.30, è stato sanzionato per 1.032 euro. La maggior parte dei controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, sono stati eseguiti da agenti in borghese.

Foto di archivio

Potrebbe anche interessarti

Perugia, la testimonianza: “La buona sanità esiste”

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Perugia, la testimonianza: “La buona sanità esiste”

Elezioni, la Lega presenta la squadra. Candiani: “Candidati locali e competitive”

Alessandro Orfei 0

Terremoto, a Cascia turisti in fuga. Evacuate case popolari, 2 chiese inagibili

Alessandro Orfei 0
MENU