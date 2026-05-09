Perugia, appartamento in fiamme a Case Bruciate: famiglia in salvo

Incendio questa mattina in un appartamento di una palazzina di Case Bruciate a Perugia. Le fiamme hanno interessato un’abitazione dell’ultimo piano in via Omicini, poco distante dalla chiesa del quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e un’ambulanza del 118. Il rogo sarebbe scaturito a seguito di un corto circuito di un elettrodomestico. La famiglia, una coppia con figli, uscita di casa in maniera autonoma, è stata tratta presa in consegna dai sanitari del 118 per una possibile intossicazione da fumo. Per fortuna, tutti i componenti sono risultati in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in pochi minuti e sono intervenuti con una piattaforma a scala aerea telescopica. Sul posto anche i carabinieri di Perugia.

Foto Brunetti sul gruppo Facebook “Progetto Fontivegge”