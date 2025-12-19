Perugia, arrestati due spacciatori a Fontivegge: trovati con droga e coltello

I carabinieri di Perugia hanno arrestato a Fontivegge un 56enne tunisino e un 65enne italiano durante un controllo in piazza Vittorio Veneto. Il 65enne, alla vista dei militari, ha provato a liberarsi di un pezzo di hashish ma è stato notato. Sottoposto a perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto quattro frammenti di hashish, un documento d’identità di un altro cittadino risultato smarrito nei giorni scorsi, un coltello a serramanico con lama di 9,5 centimetri e dieci compresse di benzodiazepine. Nei suoi confronti, oltre all’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente, è scattata anche quella di ricettazione e porto abusivo di arma bianca. Il 56enne tunisino, invece, è stato trovato con tre compresse dello stesso psicofarmaco, dieci dosi di hashish per un totale di 12 grammi, una dose di cocaina e 125 euro in contanti. I successivi accertamenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire i movimenti dei due uomini compresi contatti con altre persone, compatibili con cessioni di droga. Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver convalidato i due arresti, ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla poliza giudiziaria.