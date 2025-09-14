Perugia ha celebrato il 14 settembre 1860: ricordata la liberazione dallo Stato Pontificio

Perugia ha ricordato la ricorrenza del 14 settembre 1860 quando il capoluogo umbro si liberò dalla dominazione dello Stato pontificio. Dopo la deposizione di una corona al monumento ai caduti del cimitero civico, numerosi abitanti di borgo Sant’Antonio e Porta Pesa hanno preso parte a uno dei momenti più sentiti, l’omaggio alla statua del Bersagliere all’esterno di Porta Sant’Antonio, reso dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, dal comandante del Comando militare esercito Umbria, colonnello Stefano Silvestrini, e dal consigliere provinciale Riccardo Vescovi. Erano presenti la deputata del M5s Emma Pavanelli, i rappresentanti delle forze dell’ordine. Ha partecipato anche la Fanfara dell’11esimo reggimento dei Bersaglieri. E’ stato così commemorato l’ingresso a Perugia del 16esimo battaglione bersaglieri da Borgo Sant’Antonio, insieme a quello del primo e secondo reggimento della brigata Granatieri di Sardegna da Porta Santa Margherita. “La presenza di numerosi perugini e perugine – ha sottolineato la sindaca Ferdinandi – testimonia la volontà di costruire memoria. Perugia è stata un grande propulsore di quella fase del Risorgimento che festeggiamo il 14 settembre in quanto giorno della vittoria. E’ infatti giusto ricordare i caduti, ma anche rievocare la gioia della liberazione. Affinché la riconquistata libertà duri sempre nel tempo, fare memoria deve essere uno dei più grandi impegni per la nostra comunità”. Successivamente, la sala dei Notari di Palazzo dei Priori ha ospitato la presentazione alla città della fanfara dei Bersaglieri.