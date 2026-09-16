mercoledì, Settembre 16, 2026
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Perugia, in auto a noleggio con dosi di cocaina: arrestato in via Settevalli 24enne

Alessandro Orfei

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta con la collaborazione dei militari del 6° Battaglione Toscana in via Settevalli. I carabinieri hanno fermato un’auto risultata poi presa a noleggio. L’atteggiamento del giovane ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare. L’ispezione ha consentito di rinvenire dieci dosi di cocaina, già suddivise, per un peso complessivo di 5,81 grammi. All’interno del veicolo sono stati trovati anche 740 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Dopo le procedure di rito, il ventiquattrenne è stato arrestato in flagranza di reato. Il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del giovane l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

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