lunedì, Maggio 4, 2026
Ultimo:

Perugia UMBRIA 

Perugia, ragazzo precipita dal muro dei Tre Archi: 21enne all’ospedale in codice rosso

Alessandro Orfei

Un ragazzo di 21 anni è precipitato dal muretto di via Marconi, davanti ai Tre Archi, a Perugia, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. E’ arrivato al Pronto soccorso in codice rosso per diverse fratture riportate nella caduta, compreso un trauma cranico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nella notte di ieri, verso le quattro. Sarà la polizia in ogni caso a ricostruire l’esatta dinamica della caduta ma è probabile che il ragazzo sia salito sul muretto perdendo poi l’equilibrio. E’ precipitato  su viale Roma con un volo  di quasi quattro metri. Sono stati alcuni amici a chiamare il 118. Una leggerezza che poteva trasformarsi in una tragedia.

Potrebbe anche interessarti

Perugia, pieno successo della Staffetta del cuore con i bambini affetti da diabete

Alessandro Orfei 0

Emergenza Ucraina; avviso pubblico della Protezione civile per manifestazioni di interesse per accoglienza da parte di associazioni e enti terzo settore

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Emergenza Ucraina; avviso pubblico della Protezione civile per manifestazioni di interesse per accoglienza da parte di associazioni e enti terzo settore

Progetto scorie, a Roma la presentazione del progetto per Ast

Maria Chiara Scardocci Commenti disabilitati su Progetto scorie, a Roma la presentazione del progetto per Ast
MENU