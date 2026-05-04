Perugia, ragazzo precipita dal muro dei Tre Archi: 21enne all’ospedale in codice rosso

Un ragazzo di 21 anni è precipitato dal muretto di via Marconi, davanti ai Tre Archi, a Perugia, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. E’ arrivato al Pronto soccorso in codice rosso per diverse fratture riportate nella caduta, compreso un trauma cranico. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nella notte di ieri, verso le quattro. Sarà la polizia in ogni caso a ricostruire l’esatta dinamica della caduta ma è probabile che il ragazzo sia salito sul muretto perdendo poi l’equilibrio. E’ precipitato su viale Roma con un volo di quasi quattro metri. Sono stati alcuni amici a chiamare il 118. Una leggerezza che poteva trasformarsi in una tragedia.