Perugia, schiaffi, calci e pugni al marito e la figlia chiama i carabinieri: 46enne finisce a Capanne

Ha chiamato il 112 chiedendo aiuto perché la madre, di 46 anni, stava colpendo a schiaffi, calci e pugni il marito settantaquattrenne. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza da parte della figlia della coppia, i carabinieri si sono recati presso la loro abitazione. E’ successo a Perugia, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia del capoluogo umbro, con l’ausilio della squadra di intervento operativo del sesto battaglione mobile “Toscana”, hanno arrestato la donna per maltrattamenti in famiglia. L’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma ha permesso di raccogliere “gravi elementi probatori” utili per procedere all’arresto della quarantaseienne rinchiusa poi nel carcere di Capanne. L’uomo è stato invece medicato con una prognosi di cinque giorni. “L’evento – sottolinea l’Arma dei Carabinieri – costituisce l’ulteriore occasione per suggerire alle potenziali vittime o testimoni di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine- Autorità giudiziaria episodi simili, così da consentire di mettere in campo le necessarie e immediate misure predisposte nella lotta alla violenza di genere, per ricevere aiuto e protezione”.