venerdì, Dicembre 26, 2025
Ultimo:

cultura Perugia 

Perugia, Unisoni da 20 anni: il concerto il 4 gennaio a San Pietro

Luana Pioppi

L’Associazione musicale perugina “Accademia degli Unisoni” festeggia i venti anni di attività corale con il concerto in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 18 presso la basilica di San Pietro.
L’evento dal titolo “Unisoni da 20 anni”, patrocinato dal Comune di Perugia, prevede il seguente programma:
Bach (1685- 1750)
– Jesu meineFreude, Mottetto BWV 227
– Magnificat, BWV 243
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
– Hallelujah dal Messiah.
Sul palco:
Letizia Pellegrino (soprano), Francesca Lisetto (contralto), Luca Rondini (tenore), Simone Marcelli (basso), Oreste Calabria (organo), il coro dell’accademia degli Unisoni e la CorOrchestra di Cortona con Leonardo Lollini direttore
Ingresso ad offerta libera.

Potrebbe anche interessarti

Al Trasimeno la Maggiore domenica 26 diventa “L’Isola del merletto”

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Al Trasimeno la Maggiore domenica 26 diventa “L’Isola del merletto”
PALAZZO-CESARONI

Perugia, la Lega attacca: “Troppi ex politici nelle strutture regionali”

Alessandro Orfei 0

Per un’Europa del lavoro: domani a Perugia l’iniziativa con Maurizio Landini ed Esther Lynch

Luana Pioppi Commenti disabilitati su Per un’Europa del lavoro: domani a Perugia l’iniziativa con Maurizio Landini ed Esther Lynch
MENU