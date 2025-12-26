Perugia, Unisoni da 20 anni: il concerto il 4 gennaio a San Pietro
L’Associazione musicale perugina “Accademia degli Unisoni” festeggia i venti anni di attività corale con il concerto in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 18 presso la basilica di San Pietro.
L’evento dal titolo “Unisoni da 20 anni”, patrocinato dal Comune di Perugia, prevede il seguente programma:
Bach (1685- 1750)
– Jesu meineFreude, Mottetto BWV 227
– Magnificat, BWV 243
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
– Hallelujah dal Messiah.
Sul palco:
Letizia Pellegrino (soprano), Francesca Lisetto (contralto), Luca Rondini (tenore), Simone Marcelli (basso), Oreste Calabria (organo), il coro dell’accademia degli Unisoni e la CorOrchestra di Cortona con Leonardo Lollini direttore
Ingresso ad offerta libera.