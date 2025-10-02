Roberta Volpini nuova direttrice amministrativa della Asl Umbria 1: prende il posto di Enrico Martelli

Roberta Volpini sarà la nuova direttrice amministrativa della Usl Umbria 1, prender il posto del dottor Enrico Martelli. La dottoressa Volpini vanta una lunga esperienza professionale: direttrice amministrativa in diverse aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte, Campania e Lazio, tra cui l’Asl Roma 1 dove è stata per un periodo direttrice generale facente funzione. “Con la dottoressa Volpini – ha dichiarato il direttore generale della Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti – siamo certi di poter contare su un contributo significativo, in continuità con l’eccellente lavoro svolto dal dottor Martelli. A lui va la più sincera gratitudine da parte mia, dei professionisti e della Regione per l’impegno e l’umanità dimostrata in questi anni”. Enrico Martelli lascia l’incarico dopo anni di intenso lavoro: “Per me – scrive Martelli – è arrivato il momento di aprire una nuova fase della vita. Lascio con sentimento di profonda gratitudine verso colleghi e collaboratori che hanno reso questi anni ricchi di confronto e valore umano. Come tutte le attività complesse ho il rammarico di non aver avuto il tempo di portarne a compimento alcune, tuttavia sono certo che la collega Volpini, con le sue qualificate esperienze e professionalità, potrà garantire la continuità che è necessaria per lo sviluppo dei progetti aziendali”.