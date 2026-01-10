Rugby Perugia attente Alto Lazio, in palio c’è il primo posto

Il Rugby Perugia punta ad aprile il 2026 così come ha chiuso il 2025. La stagione dei biancorossi è iniziata nel migliore dei modi, con sei vittorie consecutive che sono valse 28 punti. Uno in meno del Rugby Lions Alto Lazio, prossimo avversario di Perugia nella sfida in programma domenica 11 gennaio a Pian di Massiano (ore 14.30). I laziali sono una squadra forte che sin qui ha messo insieme 246 punti (168 Perugia) e ben 31 mete. Un vero e proprio big match del girone 4 di serie B e una grande occasione per i ragazzi del duo Poloni – De Angelis. Alla vigilia della partita ci pensa il capitano Francesco Alunni Cardinali a caricare la squadra.

“Sarà una partita sicuramente difficile, una delle prime finali di questa stagione, perché siamo due squadre che stanno lì, che stanno combattendo e che stanno ottenendo più o meno gli stessi risultati. L’anno scorso hanno fatto un’ottima partita e ci hanno battuto in casa; noi, invece, in casa loro abbiamo giocato veramente bene. Li aspettiamo convinti di fare bene”.

Sulla stessa lunghezza del capitano anche il primo centro Francesco Caruso.

“Mi aspetto una partita tosta, perché troveremo un avversario che è abituato a stare al vertice. Alto lazio lascia pochi margini d’errore e prepara tutto nei minimi dettagli. Inoltre, il gruppo è consolidato, quindi secondo me non arriva qui per scherzare”.

Una bella iniezione di fiducia, invece, arriva dal DS Salvatore Turco.

“Dei nostri ragazzi apprezzo come si presentano in ogni partita. Prima di tutto si divertono e formano un blocco unico: questo fa la differenza. L’approccio che hanno avuto con Olbia l’hanno mantenuto anche nelle altre partite. Ci aspettiamo una bella squadra, ma anche le altre non bisogna sottovalutarle. È vero, loro già l’anno scorso hanno fatto un bel campionato, quest’anno vogliono fare altrettanto bene e puntano al vertice. Sarà una partita combattuta, vincerà il migliore. Spero il Rugby Perugia”.