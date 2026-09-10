Rugby Perugia, Cardinali rassicura: “Ci stiamo allenando al massimo”

Giulio Cardinali può considerarsi un veterano del Rugby Perugia. Pur essendo ancora giovane (2007), il pilone sinistro ha alle spalle già una decina d’anni d’esperienza con la società di Pian di Massiano. La sua passione per la palla ovale è nata ai tempi delle elementari e oggi è una delle colonne della prima squadra, che punta a far bene in serie A.

“Non vedevo l’ora di iniziare questa stagione – ammette lo stesso Cardinali – perché abbiamo una grande opportunità: quella di misurarci con una categoria importante. Sappiamo che ci aspetta una stagione difficile e avversari tosti, ma siamo pronti a giocarci le nostre chance. Il roster è rimasto quasi invariato rispetto alla scorsa stagione ed è un piacere ritrovare gli stessi compagni con cui hai costruito un percorso. I nuovi mi hanno fatto davvero una buona impressione. Siamo una squadra con qualità, che si sta allenando al massimo per farsi trovare pronta”.

Il Rugby Perugia inizierà la nuova stagione con la sfida casalinga contro L’Aquila e poi il derby di Gubbio.

“Non è un inizio semplice ma possiamo dire la nostra. Sono convinto che affidandoci al piano di gioco concordato e continuando così negli allenamenti, arriveremo in forma e pronti a dare battaglia”.

Cardinali celebra poi la permanenza di Alfredo De Angelis.

“Alcuni giocatori della mia età, che vengono da giovanile, hanno avuto modo di conoscerlo quando ci siamo allenati nel Lazio. E’ un tecnico molto preparato, con cui ho un ottimo rapporto. La sua permanenza è un altro elemento che porta a ben sperare in vista della nuova stagione. Bene anche la presenza della squadra cadetta: ci alleniamo tutti con l’obiettivo di avere una chance per giocare”.

In chiusura spazio ai tifosi.

“Li invito a venire a Pian di Massiano, si respira una bella atmosfera. Abbiamo bisogno di loro e speriamo attraverso i risultati di coinvolgerli ancora di più”.

TRA UNA SETTIMANA LA PRIMA AMICHEVOLE – La società, in accordo con lo staff tecnico, ha programmato per il mese di settembre due amichevoli, utili per testare il livello di gioco e la tenuta fisica. Sabato 19 settembre Alunni Cardinali e compagni si trasferiranno a Firenze per disputare un triangolare che li vedrà affrontare le formazioni di Rugby Firenze e Cavalieri Rugby Union Prato (serie A). A distanza di una settimana, invece, i biancorossi saranno di scena a Pesaro, contro la locale formazione.