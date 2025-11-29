Rugby Perugia è di nuovo tempo di campionato

E’ di nuovo campionato per il Rugby Perugia. Dopo la lunga sosta per la pausa dedicata alle nazionali, con l’ultima partita disputata il 2 novembre contro Firenze, i ragazzi del duo Poloni – De Angelis sono attesi dalla trasferta di Colleferro in programma domenica 30 novembre alle ore 14.30. Una sfida da prendere con le molle, come avvisa alla vigilia il tecnico Alfredo De Angelis.

“Ci troveremo di fronte un avversario molto aggressivo, soprattutto quando gioca in casa. Sarà uno scoglio duro e un esame difficile da superare. In questo avvio abbiamo sì vinto una partita fuori casa, ma va detto che la Rugby Roma quest’anno ha qualche difficoltà e non a caso occupa l’ultimo posto della graduatoria con zero punti”.

Una visione umile che può tornare utile per tenere a bada gli entusiasmi maturati nelle prime tre partite, dove il Rugby Perugia ha raccolto altrettante vittorie piene, con in tasca la testa della classifica”.

“Non ci aspettavamo di stare a queste altezze – prosegue De Angelis – e devo ammettere che è una bella sensazione. La società ci ha dato delle indicazioni chiare: far crescere il gruppo e aumentare il livello tecnico. Adesso ci attendono tre partite che ci aiuteranno a capire dove siamo arrivati. Contro Colleferro, Olbia e Livorno, dovremo dimostrare di che pasta siamo fatti”.

Durante la sosta il Rugby Perugia ha lavorato sodo, potendo sfruttare la proficua collaborazione con il Rugby Città di Castello.

“Ci sono stati di aiuto per intervenire su alcune criticità che erano emerse nelle ultime due partite di campionato: lavoro in touche e ridistribuzione difensiva/offensiva. La squadra si è allenata bene, anche se vanno segnalati alcuni infortuni”.

I DATI DELLE DUE SQUADRE – Il Rugby Perugia arriva alla sfida esterna di Colleferro con all’attivo tre vittorie contro Roma, Gubbio e Firenze. La squadra biancorossa, come detto, occupa la prima posizione del girone 4 di serie B con 15 punti. Colleferro è reduce dalla pesante sconfitta di Gubbio (44-17) e sin qui ha vinto una sola gara, contro Siena (alla seconda giornata), per perdere anche all’esordio contro Alto Lazio. In classifica sono fermi al terzultimo posto con 4 punti.