Rugby Perugia è tempo di derby: alla ripresa c’è il Gubbio

Il Rugby Perugia torna in campo e lo nel derby contro i cugini di Gubbio. Domenica 15 febbraio nella città di Sant’Ubaldo si terrà la sfida tra le due formazioni umbre che viaggiano appaiate al terzo posto in classifica con 37 punti, dietro Olbia (38) e la primatista Alto Lazio (47).

Una partita molto sentita tra le due formazioni, che si prospetta essere molto interessante anche sul piano sportivo. All’andata Perugia è riuscito a spuntarla proprio nel finale (35-32) dopo una sfida davvero intensa che ha appassionato il numeroso pubblico presente.

“Giocheremo contro un avversario molto forte – avverte il coach perugino Leandro Poloni – che ha dimostrato di avere valori importanti sul piano del gioco e a livello caratteriale. Dovremo interpretarla bene e non spingere nelle giocate. Ci siamo allenati bene in questi giorni, anche se la pioggia ha condizionato la praticabilità del campo di allenamento. Puntiamo a fare risultato perché vogliamo restare attaccati all’alta classifica. Ripeto: non sarà facile ma ci teniamo tantissimo a questa partita”.