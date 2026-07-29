Rugby Perugia la serie A è realtà

La serie A è di nuovo una realtà in casa Rugby Perugia. Dopo averla affrontata per diversi anni e con risultati apprezzabili, la società biancorossa ha ottenuto il via libera dalla federazione per il ripescaggio. Alunni Cardinali e compagni sono stati ufficialmente inseriti nel girone 4, dove ritroveranno anche i cugini di Gubbio (ripescati). Una bella soddisfazione per tutta la Perugia sportiva e un giusto premio per una società che ha sempre lavorato con grande umiltà e dedizione, tenendo alta l’attenzione su una disciplina sportiva nobile e affascinante.

“Questa è davvero una bella notizia – commenta il vice Presidente Federico Bevilacqua – anche se non possiamo nascondere che ce l’aspettavamo. Dopo il bel campionato dello scorso anno, meritavamo questo ripescaggio ed ora torniamo ad affrontare una categoria che conosciamo bene e che faremo in modo di mantenere. Il Ds Turco è già al lavoro per allestire un roster di qualità, in grado di far divertire i tifosi e di garantire un campionato tranquillo”.

La ritrovata massima serie sarà uno stimolo anche per poter portare a termine alcuni interventi strutturali che riguardano la ‘club house’ di Pian di Massiano.

“In accordo con il Comune di Perugia puntiamo a riqualificare la zona spogliatoi, garantendo un miglior efficientamento energetico. Renderemo ulteriormente funzionale anche il campo adiacente a quello centrale, così come ultimeremo per l’inizio della stagione la palestra”.

Nei prossimi giorni la società ufficializzerà l’arrivo di nuovi giocatori. Fatta eccezione per Paoletti e Ghirardi, il roster della passata stagione sarà interamente confermato. Fiducia anche sullo staff tecnico con la prosecuzione del rapporto con coach Alfredo De Angelis.

“De Angelis lavorerà a pieno ritmo, rispetto alla stagione scorsa dove ha condiviso la panchina con Poloni prima e Bester poi. Alfredo è una garanzia sotto l’aspetto tecnico e gestionale. Con lui siamo convinti di poter centrare i nostri obiettivi di stagione”.

LE AVVERSARIE DEL RUGBY PERUGIA – Il campionato di serie A prenderà il via il 18 ottobre 2026. Nel girone 4 oltre a Perugia e alla già citata Gubbio, sono state inserite: L’Aquila, Paganica, San Benedetto, Alto Lazio, Roma, Lazio, Primavera, Napoli e Catania.