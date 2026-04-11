Rugby Perugia sfida Siena per mantenere il secondo posto

Il Rugby Perugia punta a chiudere la regular season al secondo posto. Dopo la sconfitta esterna contro Alto Lazio, che è valsa la certezza della promozione per la formazione viterbese, i biancorossi capitanati da Francesco Alunni Cardinali hanno a disposizione ancora due partite per centrare i playoff. La prima in ordine di tempo è quella che si disputerà domenica 12 aprile al percorso verde di Perugia contro il Cus Siena (ore 15.30) e poi il 2 maggio ci sarà la trasferta in casa dei Cavalieri Union Rugby Prato. Due partite da non sbagliare e dove sarà necessario ottenere il massimo del punteggio per respingere gli attacchi che sicuramente arriveranno da dietro. La classifica infatti vede Perugia a quota 62 punti, seguita da Olbia (61) e Gubbio (58). I sardi dovranno vedersela contro Lions Amaranto (casa) e Alto Lazio (fuori), mentre i ‘cugini’ affronteranno Cavalieri Prato (casa) e Siena (fuori).

Nell’attesa di affrontare la fase clou della stagione, il Rugby Perugia si gode anche i frutti di quel lavoro che sta facendo con i giovani. Nelle ultime settimane sta trovando posto e considerazione anche in prima squadra il tallonatore perugino, classe 2007, Gianmatteo Cossu. Una vera e propria soddisfazione per tutto l’ambiente, perché Cossu è da anni che frequenta il percorso verde ed ha avuto una crescita esponenziale. Tanto che nelle ultime due stagioni è stato persino selezionato dal Lazio Rugby per arricchire la formazione under 18.

“E’ stata un’esperienza molto importante per me – ammette lo stesso Cossu – perché ho avuto modo di confrontarmi con un ambiente di alto livello. Ringrazio Perugia per avermi concesso questa opportunità, ma da quest’anno ho deciso di dare tutto il mio contributo alla squadra della mia città. Per me è un grande orgoglio far parte della rosa di Perugia e dare una mano quando sono chiamato in causa. E’ stata un’emozione enorme giocare contro l’Alto Lazio per buona parte della gara. Spero di poter dare il mio contributo anche in questo finale di stagione, dove l’obiettivo è chiaramente quello di andare i playoff e conquistare la promozione. Siamo una squadra che ha dei valori importanti e in questa stagione l’abbiamo dimostrato”.

La gara tra Perugia e Siena, in programma domenica 12 aprile alle 15.30 presso il campo del percorso verde a Perugia, sarà diretta da Stefano Aguanno di Roma.