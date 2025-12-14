Rugby Perugia vince anche a Livorno e chiude in bellezza il 2025

Il Rugby Perugia chiude nel migliore dei modi il 2025. La squadra del duo Poloni – De Angelis è andata a vincere anche sul campo dei Lions Amaranto, inanellando il sesto sigillo consecutivo. A Livorno la sfida si è conclusa con un confortante 34-10. Pur orfano di ben sette elementi, fermati da un virus intestinale prima della partenza, il Rugby Perugia ha dimostrato tutte le sue qualità e raccolto con merito i cinque punti a disposizione. In avvio sono i biancorossi a portarsi in avanti con un calcio di punizione trasformato da Faina. Al 27’ è Alunni Cardinali a centrare la meta e ancora Faina alla realizzazione. Gli Amaranto non si perdono d’animo e prima dell’intervallo trovano il pareggio con due mete di Pacini non realizzate (10-10). Nella ripresa ancora protagonista Faina. Prima con la realizzazione di un calcio di punizione, poi con la trasformazione di due mete segnate da Pozzato e quella nel finale messa a segno da Battistacci. Un secondo tempo senza storia, che ha consegnato la meritata vittoria a Perugia (10-34).

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara il Vice Presidente Federico Bevilacqua – e del grande impegno che la squadra ha messo in campo. I ragazzi si stanno divertendo e offrono delle grandi prestazioni. Sinceramente non ci aspettavamo di vincere sei partite consecutive. Bravi tutti, anche i due allenatori, Poloni e De Angelis, che stanno collaborando con grande sintonia e rispetto. Che bello chiudere così il 2025. Il futuro? Rimaniamo con i piedi per terra e con l’obiettivo di portare avanti sempre gli stessi concetti: aggregazione, crescita e divertimento”.

Con questo successo il Rugby Perugia sale a quota 28 in classifica ad una sola lunghezza del Rugby Alto Lazio (29), vittorioso nella gara casalinga contro l’altra umbra di B, il Rugby Gubbio (38-28). Alla ripresa del campionato (11 gennaio 2026), dopo la pausa per le festività natalizie, i ragazzi di Poloni e De Angelis riceveranno a Pian di Massiano proprio l’Alto Lazio, per contendersi direttamente il primato del girone. Da tenere in considerazione anche Olbia che insegue a 24 punti.