Sakura Judo Gym, oltre 40 agenti ai corsi di “Self defence”

Sono oltre quaranta gli agenti della polizia locale provenienti da tutta l’Umbria che partecipano ai corsi di “Self defence” promossi dalla delegazione regionale IPA (international police association) presso la palestra del Sakura Judo di Ponte San Giovanni con il patrocinio dello CSEN provinciale.

Un successo che è andato oltre le più rosee aspettative per gli organizzatori che hanno dato il via a questi corsi mensili totalmente gratuiti che mirano ad una preparazione qualificata e professionale rivolta agli agenti delle polizie locali impegnati in prima linea e spesso costretti ad affrontare situazioni molto impegnative nel loro lavoro. Grazie alla solerte organizzazione dello staff dell’IPA Umbria del presidente Paolo Rossi, del tesoriere Fabio Soldati e del responsabile Sport Giovanni Garofalo, gli agenti possono frequentare i corsi tenuti da tecnici qualificati e che si svolgono in una struttura perfettamente attrezzata per l’ occasione. Il successo dell’iniziativa, che va avanti ormai da mesi e che si ripete a cadenza mensile, è testimoniato dall’interesse che è stato manifestato anche da polizie delle regioni limitrofe come le Marche e che probabilmente “costringerà” gli organizzatori ad aumentare il proprio impegno facendo diventare così Perugia un baricentro di interesse extraregionale. Intanto alcuni agenti hanno partecipato anche a corsi più specialistici di judo tenuti dalla campionessa mondiale e due volte medaglia olimpica Odette Giuffrida e che si sono svolti sempre presso la struttura della società Sakura di Ponte San Giovanni.