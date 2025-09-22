Sciopero per Gaza a Perugia e Terni: cortei e bandiere per “Palestina libera”

Manifestazioni a Perugia e Terni stamani in occasione dello sciopero generale dei trasporti “Blocchiamo tutto” sul tema di Gaza. Nel capoluogo umbro un presidio è stato attuato in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria. Presenti molti giovani, studenti, ma più in generale persone di tutte le età. Con bandiere della Palestina e del sindacato Usb. Diversi gli slogan. In particolare quello “Palestina libera”. “Blocchiamo tutto – ha spiegato Gianluca Liviabella di Usb Umbria – significa interrompere l’economia nazionale di mercato delle aziende che stanno foraggiando Israele. Noi vogliamo che le armi smettano di essere prodotte e investimenti in sanità, trasporti e scuola. Questo dovrebbe fare un Paese che non vuole la guerra”. A Terni un corteo è invece partito da largo Don Minzoni per concludersi in piazza della Repubblica, in centro. Presenti molti studenti ma anche docenti. Anche in questo caso molte bandiere palestinesi. A Perugia i manifestanti si sono poi diretti verso via Cortonese dove c’è la sede di BusItalia.