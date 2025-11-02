Serie A1, a Sassuolo lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance va al tappeto

Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance cede in casa dello Sporting Club Sassuolo e con una giornata di anticipo viene matematicamente condannato a disputare i playout per rimanere in A1. In Emilia la compagine di Tarpani e Grasselli si è presentata nuovamente in emergenza, per di più con Tomas Gerini in precarie condizioni fisiche che nulla ha potuto al cospetto di Federico Arnaboldi. I padroni di casa hanno schierato inoltre il salvadoregno Arevalo (vincitore su Gilberto Casucci), uno dei più grandi interpreti mondiali nel doppio, già nr.1 del ranking e vincitore di due Roland Garros. Poco da fare inoltre per l’olandese Slump sconfitto da Federico Bondioli e per Giulio Casucci al cospetto di Mattia Ricci. Nei doppi per lo Junior spazio anche a Manuel Guerrieri. Domenica prossima ultimo turno del girone eliminatorio in casa di Messina, poi come detto sarà tempo di playout.

Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Girone 2 – Quinta Giornata

Sporting Club Sassuolo – Junior Tennis Perugia M Plus Performance 6-0

Singolari

Federico Arnaboldi b. Tomas Gerini 30 rit.

Federico Bondioli b. Stijn Slump 61 64

Marcelo Arevalo b. Gilberto Casucci 62 61

Mattia Ricci b. Giulio Casucci 61 61

Doppi

Arnaboldi/Bondioli b. Casucci Gilberto/Slump 64 62

Arevalo/Ricci b. Giulio Casucci/Guerrieri 63 64

Capitano Roberto Tarpani

Vice Capitano Andrea Grasselli